Найдешевші в обслуговуванні моделі Nissan: топ-6

Придбавши авто з цього переліку, ви точно не розчаруєтесь

У світі автомобільної індустрії існують бренди, які завойовують серця водіїв не лише своїм дизайном та технічними нововведеннями, але й надійністю та багатьома роками експлуатації без жодних несправностей. Серед найвідоміших автовиробників особливо визначається Nissan — його машини дуже надійні та якісні.

За даними інтернет-ресурсу RepairPal, Nissan визнаний одним з лідерів у надійності. Експерти порівняли 32 автомобільних брендів, серед яких Nissan отримав 4,0 з 5,0.

А ще — вони дуже дешеві в обслуговуванні. Середня річна вартість ремонту автомобілів цього бренду становить лише 500 доларів США. Щоб зробити такі висновки, експерти HotCars проаналізували сотні вживаних автомобілів Nissan. Публікуємо перелік моделей, які отримали не менш як 80 балів.

Найнадійніші і найдешевші в обслуговуванні моделі:

Nissan Leaf 2019 року випуску — середні витрати 231 долар на рік;

Nissan Versa 2022 року випуску — середні витрати 388 доларів на рік;

Nissan Altima 2022 року випуску — середні витрати 425 доларів на рік;

Nissan Rogue 2021 року випуску — середні витрати 467 доларів на рік;

Nissan Frontier 2019 року випуску — середні витрати 470 доларів на рік;

Nissan Sentra 2021 року випуску — середні витрати 491 долар на рік.

Що мається на увазі під вартістю обслуговування авто?

У Nissan рекомендують щороку проводити технічне обслуговування автомобіля, щоб забезпечити йому оптимальну роботу. Раз у рік рекомендується виконувати такі дії:

Заміна масла та фільтра. Регулярна заміна масла і фільтра — це ключовий елемент довготривалого утримання двигуна у відмінному стані.

Перевірка та заміна рідин, включно з антифризом.

включно з антифризом. Перевірка та обслуговування гальмівної системи. Регулярна перевірка гальм та їх обслуговування є ключовим для забезпечення безпеки на дорозі. Заміна гальмівних колодок та перевірка стану дисків рекомендується приблизно раз на рік.

Заміна гуми на зимову/літню залежно від пори року.

Ці процедури можуть здаватися буденними, але вони є необхідним елементом тривалого та безпечного функціонування будь-якого автомобіля. Особливо якщо ваш автомобіль ще на гарантії.

Раніше "Телеграф" розповідав про три моделі, які зруйнували репутацію бренду Chevrolet.