Названо три моделі, які зруйнували репутацію бренду Chevrolet

У переліку є як доступні, так і автомобілі преміум-класу

Сьогодні на світовому ринку авто, де конкуренція завжди дуже висока, зберегти і підтримати бездоганну репутацію бренду – завдання не для слабких. Але іноді навіть такі великі гравці ринку як Chevrolet зіштовхуються з труднощами, через які їхній імідж може серйозно постраждати.

У Chevrolet є три моделі, які викликали хвилю невдоволення серед власників. Це Chevrolet Spark, Chevrolet Aveo та Malibu.

Chevrolet Spark

Chevrolet Spark — це той випадок, коли мінімалізм часто не в користь. Намагаючись створити бюджетний автомобіль, виробник проігнорував ключові функції, які важливі для власників.

Відправившись на ринок, хетчбек Chevrolet Spark обіцяв економію та компактність. Проте багато власників поскаржились на повну відсутність хоча б якогось комфорту та обмежену функціональність салону. Компактні розміри можуть бути перевагою для міських автомобілів, але не тоді, коли це відображається на зручності.

Chevrolet Aveo

Ще однією моделлю, яка поставила під сумнів репутацію Chevrolet, є Aveo. Хоча автомобіль здобув популярність завдяки економії пального та доступній ціні, численні тести безпеки виявили серйозні недоліки в системі безпеки.

Також власники автомобіля часто скаржаться на те, що в Aveo часто виникають проблеми. Зокрема, з підвіскою, задніми гальмами, двигуном і пічкою.

Chevrolet Malibu

Chevrolet Malibu позиціонували як автомобіль преміум-класу, який буде конкурувати з елітними брендами. Проте проблеми з трансмісією та надмірна витрата пального стали суттєвими перешкодами. Власники, замість отримати чудове та дороге авто, зіштовхувались з несподіваними проблемами. А ремонт цієї машини виявився надто дорогим.

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