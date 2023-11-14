Вимкніть її негайно: популярна функція сучасних авто може спричинити ДТП на мокрій дорозі

Вимикайте цю функцію, якщо не хочете потрапити в аварію

Найпопулярніші світові виробники автомобілів змагаються за першість на ринку, впроваджуючи у своїх ТЗ все нові та нові функції. Усі вони повинні були б полегшити процес водіння.

Наприклад, адаптивний круїз-контроль. Звучить як майбутнє, правда? Але інколи ця технологія може стати причиною неприємностей на дорозі і навіть ДТП. Про це свідчить нове дослідження IIHS.

Що таке адаптивний круїз-контроль і для чого він потрібен?

Основна ідея адаптивного круїз-контролю полягає в тому, щоб автомобіль самостійно регулював швидкість в залежності від руху інших транспортних засобів. Але навіть найсучасніші технології не завжди є суперідеальними.

По-перше, слід звернути увагу на ситуації, коли водії стають занадто впевненими в роботу адаптивного круїз-контролю. На дорозі можуть трапитися непередбачені обставини, і технологія не завжди встигає реагувати на них належним чином.

Також варто взяти до уваги особливості дорожнього покриття. Адаптивний круїз-контроль не завжди виявляє ями, що може призвести до несподіваних гальмувань чи різких реакцій системи.

Восени на українських дорогах багато бруду та калюж. При заморозках дорожнє покриття вкривається ожеледицею. Колеса втрачають зчеплення з дорогою. При увімкненому круїз-контролі машина різко прискорюється, і тоді колесо може спіймати клин на льоду чи калюжі. У результаті відбувається аквапланування. Машина стає мало контрольованою навіть при малих швидкостях, її заносить.

Ще одна проблема мокрої дороги у поєднанні з адаптивним круїз-контролем полягає у тому, що у калюжах є багато залишок бензину та моторної оливи. Через це колеса авто ковзають. Тому, якщо на вулиці йде дощ чи сніг, краще відключити круїз-контроль.

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