Выключите ее немедленно: популярная функция современных авто может привести к ДТП на мокрой дороге

Выключайте эту функцию, если не хотите попасть в аварию

Мировые производители автомобилей соревнуются за первенство на рынке, внедряя в своих ТС все новые и новые функции. Все они должны были бы облегчить процесс вождения.

К примеру, адаптивный круиз-контроль. Звучит как будущее, верно? Но иногда это может стать причиной неприятностей на дороге и даже ДТП. Об этом свидетельствует новое исследование IIHS.

Что такое адаптивный круиз-контроль и зачем он нужен?

Основная идея адаптивного круиз-контроля состоит в том, чтобы автомобиль самостоятельно регулировал скорость в зависимости от движения других транспортных средств. Но даже самые современные технологии не всегда супер идеальны.

Во-первых, следует обратить внимание на ситуации, когда водители становятся слишком уверенными в работе адаптивного круиз-контроля. На дороге могут случиться непредвиденные обстоятельства и технология не всегда успевает реагировать на них должным образом.

Также следует принять во внимание особенности дорожного покрытия. Адаптивный круиз-контроль не всегда обнаруживает ямы или препятствия, что может привести к неожиданным торможениям или резким реакциям системы.

Осенью на украинских дорогах много грязи и лужи. При заморозках дорожное покрытие покрывается гололедицей. Колеса теряют сцепление с дорогой. При включенном круиз-контроле машина резко ускоряется, и тогда колесо может поймать клин на льду или луже. В результате происходит аквапланирование. Машина становится мало контролируемой даже при малых скоростях, ее заносит.

Еще одна проблема мокрой дороги в сочетании с адаптивным круиз-контролем заключается в том, что в лужах много остатков бензина и моторного масла. Поэтому колеса авто скользят. Поэтому если на улице идет дождь или снег, лучше отключить круиз-контроль.

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