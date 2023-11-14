Гоночний 60-річний Ferrari продали за рекордні $51 мільйонів: чим унікальне це авто

Це абсолютний рекорд у світі дорогих автівок

Під час аукціону RM Sotheby’s 60-річний Ferrari продали за рекордні 57 мільйонів доларів. Таким чином побили рекорд 2018 року, коли за такий ж Ferrari 250 GTO заплатили 48,4 млн доларів.

Саме цей екземпляр став єдиним у складі заводської команди цього сезону гонки "1000 км Нюрбургрингу". Пілоти на Ferrari здобули друге місце у загальному заліку. Результати аукціону повідомляють на офіційному сайті RM Sotheby’s.

Чим легендарний Ferrari 250 GTO та його технічні характеристики

Ferrari 250 GTO — це легендарний гоночний автомобіль, який випускався у 1962-1964 роках. Машина вважається однією з унікальних та рідкісних у всій історії автомобілебудування. Всього було виготовлено 39 екземплярів.

Ferrari 250 GTO обладнано 3-літровим двигуном V12 потужністю приблизно 300 кінських сил, який дозволяв автомобілю розганятися до шалених швидкостей. Крім того, вагу мінімізували завдяки використанню легких матеріалів. Це значно покращувало динаміку та керованість.

Модель Ferrari 250 GTO завоювала безліч перемог на гоночних трасах світу. Її швидкість, прискорення та успіхи на трасі в поєднанні з ексклюзивністю та естетикою зробили кожен екземпляр Ferrari 250 GTO вельми бажаним серед колекціонерів автомобільного спорту. Сьогодні Ferrari 250 GTO є одним з найдорожчих автомобілів на аукціонах, і його ціна може сягати декількох десятків мільйонів доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким саме автомобілям віддають перевагу українці у різних регіонах нашої Батьківщини.