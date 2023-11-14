Гоночный 60-летний Ferrari продали за рекордные $51 миллионов: чем уникален этот автомобиль

Это абсолютный рекорд в мире дорогих автомобилей

В ходе аукциона RM Sotheby’s 60-летний Ferrari продали за рекордные 57 миллионов долларов. Таким образом, побили рекорд 2018 года, когда за такой же Ferrari 250 GTO заплатили 48,4 млн долларов.

Именно этот экземпляр стал единственным в составе заводской команды в этом сезоне гонки "1000 км Нюрбургринга". Пилоты на Ferrari получили второе место в общем зачете. Результаты аукциона сообщают на официальном сайте RM Sotheby’s.

Чем легендарный Ferrari 250 GTO и его технические характеристики

Ferrari 250 GTO – это легендарный гоночный автомобиль, выпускавшийся в 1962-1964 годах. Машина считается одной из самых уникальных и редких во всей истории автомобилестроения. Всего было изготовлено 39 экземпляров.

Ferrari 250 GTO оборудован 3-литровым двигателем V12 мощностью примерно 300 лошадиных сил, который позволял автомобилю разгоняться до безумных скоростей. Кроме того, вес минимизировали благодаря использованию легких материалов. Это значительно улучшало динамику и управляемость.

Модель Ferrari 250 GTO завоевала множество побед на гоночных трассах мира. Ее скорость, ускорение и успехи на трассе в сочетании с эксклюзивностью и эстетикой сделали каждый экземпляр Ferrari 250 GTO очень желательным среди коллекционеров автомобильного спорта. Сегодня Ferrari 250 GTO является одним из самых дорогих автомобилей на аукционах, и его цена может достигать нескольких десятков миллионов долларов.

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