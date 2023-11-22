У Великобританії заборонили рекламу Toyota

Ролик назвали соціально безвідповідальним

Відео, яке опублікувала японська компанія виробник автомобілів Toyota як рекламу свого нового позашляховика, заблокували у Великобританії. Під заборону потрапив як сам ролик, так і рекламне гасло.

Регулятор реклами Великої Британії зробив висновок, що вона спрямовує людей на заподіяння шкоди природі. Відео з Toyota Hilux назвали соціально безвідповідальним, пише Carscoops.

Про що йдеться у відео

Ролик про пікапи Toyota Hilux під назвою Born to Roam (дослівно перекладається як "Народжені, щоб бродити") показує автомобіль, який на великих швидкостях їде то трасою, то містом, то болотами. Саме останній пункт не сподобався спеціалістам з реклами — вони сказали, що виробник не турбується про природу.

На їхню думку, у відео пропагується їзда бездоріжжям. А це чинить велику шкоду навколишньому середовищу, це також вважається неекологічним.

У Toyota уже прокоментували цю ситуацію. Там не бачать проблеми. Виробник каже, що пікап спеціально розробляли для пересування складною місцевістю — на фермах, у лісі тощо. А сам рекламний ролик знімали не у дикій природі, а на приватній території, яку орендували у власника в Словенії.

До того ж компанія збільшує свої лінійки електрифікованих авто. Також саме Toyota має найбільшу кількість гібридних авто, які дозволяють споживати менше пального і є екологічнішими за бензинові чи дизельні варіанти.

Проте ці доводи не справили враження на представників Агентства з реклами. Ролик зрештою заборонили.

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