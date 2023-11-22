Ілону Маску втерли носа з його Tesla: випустили новий електромобіль, характеристики вражають (фото)

У машини гарні характеристики

Компанія виробник електромобілів Lucid Motors, яку ще намагався тролити відомий підприємець Ілон Маск, схоже, втерла носа мільярдеру з його Tesla. Там заявили, що випустили новий повністю електричний позашляховик, який перевершує пробіг Tesla Model X майже на 100 миль.

Про це пише видання Popular Science. За даними журналістів, семимісний позашляховик Lucid називається Gravity. Його особливістю буде запас ходу – 440 миль (770 кілометрів), що чимало для електропозашляховика. Також авто може похвалитися і іншими тонкощами, такими як розгін з нуля до 60 миль на годину (96 кілометрів на годину) менш ніж за 3,5 секунд, корисне навантаження 1500 фунтів (680 кілограмів) і можливість буксирувати 6000 фунтів (2721 кілограм). Для порівняння: Tesla Model X може буксирувати 5000 фунтів (2267 кг)., перевозити 1065 фунтів (483 кг.) усередині автомобіля та долати 348 миль (560 кілометрів) з пакетом дальньої дії.

Lucid Air (минулий автомобіль компанії) доступний з двома акумуляторними блоками — на 92 кіловат-години або 112 кіловат-годин — і хоча Lucid поки не розкриває точних характеристик, очікується, що Gravity використовуватиме більшу версію на 112 кВтг. Для масштабу: GMC Hummer EV та Cadillac Escalade IQ використовують акумулятори потужністю понад 200 кВтг.

Джастін Берковіц, старший менеджер Lucid зі зв’язків з громадськістю в галузі технологій, каже, що компанія пропонує "найефективніші електродвигуни на ринку та силову електроніку надвисокої напруги (понад 900 В порівняно з багатьма електромобілями з напругою 400–500 В)". Все це спроектовано, запатентовано та виготовлено компанією Lucid, а також компанія розробляє програмне забезпечення, яке підтримує це все.

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