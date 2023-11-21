Більшість дешевша за 500 тисяч: топ-5 нових бюджетних авто, які вже можна купити

Найдешевший автомобіль списку коштує менше десяти тисяч доларів

Деякі автовиробники прагнуть випускати дешевші авто, щоб вони були доступні для більшої кількості потенційних покупців. І в 2023 році існує ціла низка новинок, які прямо зі старту продають за привабливою ціною.

Про це повідомляє TopGear. Експерти зробили добірку із нових бюджетних автомобілів, які можна купити вже зараз.

На перше місце вони поставили "неймовірно милий" електрокар Citroen Ami (від 300 тисяч гривень). Перевагою даного авто експерти називають його дешевизну в обслуговуванні та низьку вартість.

Kia Picanto (~ від 400 тисяч гривень) став гарнішим з часу своєї першої версії і став привабливішим для Європи, особливо після оновлення моделі третього покоління у 2020 році. Стандартний пакет обладнання досить пристойний, що обіцяє співвідношення ціни та якості.

Picanto має неабияку родзинку у своєму 1,0-літровому двигуні, і, хоча запас ходу збиває з пантелику, вибір механічної коробки дозволяє знизити ціну на.

Citroen C3 (від 590 тисяч гривень) – це невеликий кросовер, призначений для міського використання. Він має стильний дизайн, характерний для бренду, з високим кузовом, подвійними передніми фарами та плавними лініями.

Suzuki Ignis 2023 (від 636 тисяч гривень) поєднує кілька іпостасей – міський автомобіль, компактний кросовер, 4x4 – в одному акуратному корпусі з характерним шармом.

М’яка гібридна технологія не порушила конструкцію полегшеного автомобіля, і ця комбінація означає, що Ignis легко забезпечує більш ніж пристойну економію палива.

Якщо ви уникаєте автоматичної коробки, Hyundai i10 (~450 тисяч гривень) — відмінний маленький автомобіль. Невеликий за своєю суттю він оснащений дуже практичним 1,2-літровим чотирициліндровим двигуном без наддуву.

Звичайно, він не для того, щоб спалювати милі на автостраді, але він зручний і місткий, якщо вам все ж таки доведеться вирушити в дорогу для далеких поїздок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Франції найвідоміші дизельні фургони перетворять на електрокари за смішною ціною.