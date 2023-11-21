Лідер незмінний: які авто із США найчастіше купують українці

Українці все ще віддають перевагу Tesla

За минулий місяць в Україні було зареєстровано понад 3 тисячі легкових автомобілів виготовлених у Сполучених Штатах Америки (США). Так, американські машини склали 14% від усіх вперше зареєстрованих у жовтні 2023-го уживаних авто.

Про це повідомила Асоціація українських автовиробників "Укравтопром". Відповідна інформація з’явилася у Telegam-каналі організації.

В Укравтопромі уточнили, що найбільша частка цієї кількості (42%) – машини з бензиновими двигунами. Майже 38% – електромобілі, гібридним та ГБО авто належить по 7%. Дизельні авто охопили 6% цього сегменту авторинку.

У топ-5 авто з Америки потрапили:

· Tesla Model 3 – 433 од.;

· Tesla Model Y — 226 од.;

· Tesla Model S – 192 од.;

· Ford Escape — 182 од.;

· Jeep Cherokee — 170 од.

Середній вік "американців" із пробігом, який у жовтні 2023 року поповнили український автопарк, становить п’ять із половиною років.

Варто зазначити, що загалом український автопарк у жовтні поповнили 1792 гібридні легкові автомобілі (HEV та PHEV) – це рекордний показник за останні місяці.

Крім того, за минулий місяць жителі країни купили 4493 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) — порівняно з жовтнем 2022 попит на електромобілі зріс у 2,8 рази.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в Україні продають автомобіль за ціною 15 квартир у Києві.