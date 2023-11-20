Корозія їх боїться: топ-10 авто, які не ржавіють

У переліку представлені моделі в абсолютно різних бюджетних категоріях

Будь-що виготовлене з металу, у тому числі кузов авто, з часом піддається корозії. Те, як швидко це станеться, залежить від антикорозійного покриття машини.

Автоексперт Діма Турок розповідає про авто, які менш гниють з часом і мають відмінну стійкість до корозії. У підбірці розташовані ті машини, які за 10 чи 15 років не отримували скарг від власників щодо ржавіння кузова. Відео опубліковане на його каналі в Youtube.

5 місце — KIA Cerato від 2013 року

П’яте місце у рейтингу отримує кореєць KIA Cerato від 2013 року. Це нове покоління, яке, окрім сучасного дизайну, отримало відмінну якість матеріалів та збірки.

Одним із важливих переваг цього покоління є стійкість кузова машини до корозії. Для створення міцного та довговічного кузова доклали максимум зусиль. Тому він навіть через 10 років може мати заводський вигляд, попри усі впливи навколишнього середовища та вологість.

Варто враховувати, що в разі удару чи ДТП деякі власники KIA Cerato можуть зіштовхнутися з проблемами. Але таке може статися з найякіснішим авто у світі.

4 місце — Mercedes-Benz W221

Це одна із топових машин 2000-х і початку 2010-х років. У цьому поколінні виробник врахував усі свої помилки, які були допущені у W220, де антикорозійний захист був просто жахливим.

У Mercedes-Benz приділили особливу увагу якості фарбування та обробці кузовних панелей. Звісно, у традиційних ділянках, яку любить корозія (нижня частина капота, крил, дверей) деколи можна виявити вогнища, але це буває вкрай рідко.

Єдиний мінус — хромована обробка може тьмяніти відносно швидко. Тому її потрібно полірувати.

3 місце — Porsche Cayenne

Трійку лідерів замикає Porsche Cayenne від 2003 по 2010 рік. Цей автомобіль заслуговує на найвищі оцінки, адже у першому поколінні кросовера є товстий шар фарби. Він не лише надає міцності, але і є гнучким та пружним.

Тому машина є стійкою до потертостей, сколів та навіть невеликих ударів. У рідкісних випадках іржа може проявлятися під пластиковими деталями або у ділянках з’єднання панелей.

2 місце — Volvo S80

Покоління від початку 2000-х до 2016 року вартує уваги не лише завдяки опціям на рівні преміального авто та потужності двигуна, і навіть не через якість салону. Бренд Volvo відомий своїм унікальним підходом щодо забезпечення стійкості до корозії. Традиція якісного фарбування почалася у першому поколінні і збереглася для наступних моделей.

Кузов автомобіля виготовлений із оцинкованої сталі, і був забарвлений просто на ювелірному рівні. Це забезпечує відмінну стійкість до корозії навіть через 10 чи більше років.

1 місце — Audi A6 в кузові C6

Модель Audi A6 в кузові C6, як і попередниця, вирізняється надійним захистом кузова від корозії. Навіть дрібні пошкодження тут не дають швидкої іржі. Корозії немає навіть у традиційних для цієї проблеми місцях. Це досягається завдяки алюмінієвим накладкам. До того ж кузов тут дуже стійкий — з міцними підрамниками та ланжеронами. Вони мають багато точок кріплення.

У десятку кращих також увійшли Citroen C4 Picasso, Nissan Qashqai, BMW 5 Series E60, Lexus RX та Volvo XC90. Ці моделі можна купувати без вагань.

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