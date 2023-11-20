Коррозия их боится: топ-10 авто, которые не ржавеют
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В перечне представлены модели в совершенно разных бюджетных категориях
Что угодно изготовленное из металла, в том числе кузов авто, со временем подвергается коррозии. Как быстро это произойдет, зависит от антикоррозионного покрытия машины.
Автоэксперт Дима Турок рассказывает об автомобилях, которые наименее гниют со временем и обладают отличной стойкостью к коррозии. В подборке расположены те машины, которые за 10 или 15 лет не получали жалоб от владельцев по поводу ржавления кузова. Видео опубликовано на его канале в Youtube.
5 место — KIA Cerato от 2013 года
Пятое место в рейтинге получает кореец KIA Cerato с 2013 года. Это новое поколение, которое кроме современного дизайна получило отличное качество материалов и сборки.
Одним из важных преимуществ этого поколения является стойкость кузова машины к коррозии. Для создания крепкого и долговечного кузова приложили максимум усилий. Поэтому он даже через 10 лет может иметь вид как будто только с завода, несмотря на все влияния окружающей среды и влажность.
Следует учитывать, что при ударе или ДТП некоторые владельцы KIA Cerato могут столкнуться с проблемами. Но такое может произойти с самым качественным автомобилем в мире.
4 место – Mercedes-Benz W221
Это одна из топовых машин 2000-х и начала 2010-х годов. В этом поколении производитель учел все свои ошибки, которые были допущены в W220, где антикоррозионная защита была просто ужасающей.
В Mercedes-Benz уделили особое внимание качеству покраски и отделке кузовных панелей. Конечно, в традиционных участках, которую любит коррозия (нижняя часть капота, крыльев, дверей) иногда можно обнаружить очаги, но это бывает крайне редко.
Единственный минус – хромированная обработка может относительно быстро потускнеть. Поэтому ее нужно полировать.
3 место — Porsche Cayenne
Тройку лидеров замыкает Porsche Cayenne с 2003 по 2010 год выпуска. Этот автомобиль заслуживает высоких оценок, ведь в первом поколении кроссовера есть толстый слой краски. Он не только придает прочности, но и является гибким и упругим.
Поэтому машина устойчива к потертостям, сколам и даже небольшим ударам. В редких случаях ржавчина может проявляться под пластиковыми деталями или на участках соединения панелей.
2 место – Volvo S80
Поколение с начала 2000-х по 2016 год стоит внимания не только благодаря опциям на уровне премиального авто и мощности двигателя, и даже не из-за качества салона. Бренд Volvo известен своим уникальным подходом по обеспечению стойкости к коррозии. Традиция качественной покраски началась в первом поколении и сохранилась для следующих моделей.
Кузов автомобиля изготовлен из оцинкованной стали и был окрашен просто на ювелирном уровне. Это обеспечивает отличную стойкость к коррозии даже спустя 10 или более лет.
1 место – Audi A6 в кузове C6
Модель Audi A6 в кузове C6, как и предшественница, отличается надежной защитой кузова от коррозии. Даже мелкие повреждения здесь не дают быстрой ржавчины. Коррозии нет даже в традиционных для этой проблемы местах. Это достигается благодаря алюминиевым накладкам. К тому же кузов здесь очень устойчив – с крепкими подрамниками и ланжеронами. Они имеют много точек крепления.
В десятку лучших вошли также Citroen C4 Picasso, Nissan Qashqai, BMW 5 Series E60, Lexus RX и Volvo XC90. Эти модели можно покупать без сомнений.
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