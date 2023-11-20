Коррозия их боится: топ-10 авто, которые не ржавеют

В перечне представлены модели в совершенно разных бюджетных категориях

Что угодно изготовленное из металла, в том числе кузов авто, со временем подвергается коррозии. Как быстро это произойдет, зависит от антикоррозионного покрытия машины.

Автоэксперт Дима Турок рассказывает об автомобилях, которые наименее гниют со временем и обладают отличной стойкостью к коррозии. В подборке расположены те машины, которые за 10 или 15 лет не получали жалоб от владельцев по поводу ржавления кузова. Видео опубликовано на его канале в Youtube.

5 место — KIA Cerato от 2013 года

Пятое место в рейтинге получает кореец KIA Cerato с 2013 года. Это новое поколение, которое кроме современного дизайна получило отличное качество материалов и сборки.

Одним из важных преимуществ этого поколения является стойкость кузова машины к коррозии. Для создания крепкого и долговечного кузова приложили максимум усилий. Поэтому он даже через 10 лет может иметь вид как будто только с завода, несмотря на все влияния окружающей среды и влажность.

Следует учитывать, что при ударе или ДТП некоторые владельцы KIA Cerato могут столкнуться с проблемами. Но такое может произойти с самым качественным автомобилем в мире.

4 место – Mercedes-Benz W221

Это одна из топовых машин 2000-х и начала 2010-х годов. В этом поколении производитель учел все свои ошибки, которые были допущены в W220, где антикоррозионная защита была просто ужасающей.

В Mercedes-Benz уделили особое внимание качеству покраски и отделке кузовных панелей. Конечно, в традиционных участках, которую любит коррозия (нижняя часть капота, крыльев, дверей) иногда можно обнаружить очаги, но это бывает крайне редко.

Единственный минус – хромированная обработка может относительно быстро потускнеть. Поэтому ее нужно полировать.

3 место — Porsche Cayenne

Тройку лидеров замыкает Porsche Cayenne с 2003 по 2010 год выпуска. Этот автомобиль заслуживает высоких оценок, ведь в первом поколении кроссовера есть толстый слой краски. Он не только придает прочности, но и является гибким и упругим.

Поэтому машина устойчива к потертостям, сколам и даже небольшим ударам. В редких случаях ржавчина может проявляться под пластиковыми деталями или на участках соединения панелей.

2 место – Volvo S80

Поколение с начала 2000-х по 2016 год стоит внимания не только благодаря опциям на уровне премиального авто и мощности двигателя, и даже не из-за качества салона. Бренд Volvo известен своим уникальным подходом по обеспечению стойкости к коррозии. Традиция качественной покраски началась в первом поколении и сохранилась для следующих моделей.

Кузов автомобиля изготовлен из оцинкованной стали и был окрашен просто на ювелирном уровне. Это обеспечивает отличную стойкость к коррозии даже спустя 10 или более лет.

1 место – Audi A6 в кузове C6

Модель Audi A6 в кузове C6, как и предшественница, отличается надежной защитой кузова от коррозии. Даже мелкие повреждения здесь не дают быстрой ржавчины. Коррозии нет даже в традиционных для этой проблемы местах. Это достигается благодаря алюминиевым накладкам. К тому же кузов здесь очень устойчив – с крепкими подрамниками и ланжеронами. Они имеют много точек крепления.

В десятку лучших вошли также Citroen C4 Picasso, Nissan Qashqai, BMW 5 Series E60, Lexus RX и Volvo XC90. Эти модели можно покупать без сомнений.

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