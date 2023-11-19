В них нечему ломаться: названы самые надежные семейные кроссоверы

Эти семейные авто стоят каждой потраченной на них копейки.

Одной из важнейших характеристик любой машины есть ее способность не ломаться в течение определенного периода времени. Некоторые автомобили настолько надежны, что после лет эксплуатации и многих тысяч пробега вы не потратите значительную сумму на ремонт.

Какие кроссоверы можно считать надежными, узнали специалисты WhatCar. Они опросили 25 тысяч автовладельцев, чтобы составить рейтинг лучших. Публикуем известные на украинском рынке.

Mitsubishi Eclipse Cross 2017-2021 годов выпуска

Mitsubishi Eclipse Cross – это компактный кроссовер, выпускаемый японским автопроизводителем. Он имеет современный и спортивный дизайн с большой радиаторной решеткой, выразительными фарами и стремительными линиями кузова.

На разных рынках Mitsubishi Eclipse Cross продается с разными двигателями. Самым популярным был бензиновый турбированный объемом в 1,5 литра. У большинства был передний или полный привод.

Кроссовер был хорошо оборудованным и комфортабельным. Для увеличения грузового пространства можно сложить задние сиденья. В салоне есть центральная консоль с экраном сенсорного управления и поддержкой развлекательных функций и связи. Владельцы этого авто говорят, что за 2 года эксплуатации они ни разу не заезжали в автосервис из-за неисправностей.

BMW X1 2015-2022 годов выпуска

BMW X1 — еще один редко ломающийся компактный кроссовер. Машина выглядит агрессивно, характерно для автомобилей BMW серии X.

Начиная с 2016 года, BMW X1 построен на новой платформе. Это привело к улучшению характеристик динамики авто и увеличению внутреннего пространства.

Среди ассортимента двигателей можно выбрать бензиновые и дизельные варианты, включая турбированные трехцилиндровые и четырехцилиндровые. Стандартной для Х1 была автоматическая коробка с полноприводной системой xDrive. А еще – Х1 – один из самых безопасных автомобилей в мире.

Lexus UX от 2019 года и младше

Тройку лидеров замыкает гибридный кроссовер Lexus UX с 2019 года. В первый раз он появился на рынке в 2018 году. Кроссовер имеет современный фирменный дизайн с большой радиаторной решеткой, стремительными линиями кузова, подчеркивающими спортивный характер.

Гибридная версия UX 250h имеет комбинацию бензинового и электродвигателя для улучшения потребления топлива. Салон – просторный и комфортабельный, с современными системами, сенсорным экраном и многими другими элементами.

Только 3% владельцев этого авто ответили, что столкнулись с проблемами. Но все они были некритичными и принадлежали к сбоям в электронике. В первой пятерке лучших беспроблемных кроссоверов также числятся Kia Niro с 2016 года и BMW X2 с 2018 года производства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Nissan выпустила очень дешевый кроссовер на автомате. Этот автомобиль отлично подходит для поездок по городу.