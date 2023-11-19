У них немає чому ламатись: названо найнадійніші сімейні кросовери

Ці сімейні авто вартують кожної витраченої на них копійки

Однією з найважливіших характеристик будь-якої машини є її здатність не ламатися протягом певного періоду часу. Деякі автомобілі є настільки надійними, що після років експлуатації та багатьох тисяч пробігу ви не витратите значної суми на ремонт.

Які кросовери можна вважати надійними, дізналися експерти WhatCar. Вони опитали 25 тисяч автовласників, щоб скласти рейтинг найкращих. Публікуємо ті, які відомі на українському ринку.

Mitsubishi Eclipse Cross 2017—2021 років випуску

Mitsubishi Eclipse Cross — це компактний кросовер, що випускає японський автовиробник. Він має сучасний та спортивний дизайн з великою решіткою радіатора, виразними фарами та стрімкими лініями кузова.

На різних ринках Mitsubishi Eclipse Cross продається з різними двигунами. Найпопулярнішим був бензиновий турбований об’ємом в 1,5 літра. У більшості був передній або повний привід.

Кросовер був добре обладнаним та комфортабельним. Для збільшення вантажного простору можна скласти задні сидіння. У салоні є центральна консоль з екраном сенсорного управління та підтримкою розважальних функцій та зв’язку. Власники цього авто кажуть, що за 2 роки експлуатації вони жодного разу не заїжджали в автосервіс через несправності.

BMW X1 2015—2022 років випуску

BMW X1 — ще один компактний кросовер, що надзвичайно рідко ламається. Машина має агресивний вигляд, характерний для автомобілів BMW серії X.

Починаючи з 2016 років, BMW X1 побудований на новій платформі. Це призвело до покращення характеристик динаміки авто та збільшення внутрішнього простору.

Серед асортименту двигунів авто можна обрати бензинові та дизельні варіанти, включаючи турбовані трициліндрові та чотирициліндрові. Стандартною для Х1 була автоматична коробка передач з повнопривідною системою xDrive. А ще — Х1 — один із найбезпечніших автомобілів у світі.

Lexus UX від 2019 року та молодші

Трійку лідерів замикає гібридний кросовер Lexus UX з 2019 року. Вперше він з’явився на ринку у 2018 році. Кросовер має сучасний фірмовий дизайн з великою решіткою радіатора, стрімкими лініями кузова, що підкреслюють спортивний характер.

Гібридна версія UX 250h має комбінацію бензинового та електродвигуна для покращення споживання пального. Салон — просторий та комфортабельний, з сучасними системами, сенсорним екраном та багатьма іншими елементами.

Лише 3% власників цього авто відповіли, що зіштовхнулися з проблемами. Але всі вони були некритичними і належали до збоїв в електроніці. У першій п’ятірці кращих безпроблемних кросоверів також значаться Kia Niro від 2016 року та BMW X2 з 2018 року виробництва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Nissan випустила дуже дешевий кросовер на автоматі. Цей автомобіль відмінно підходить для поїздок містом.