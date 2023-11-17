Nissan випустила дуже дешевий кросовер на автоматі (фото)

Nissan Magnite чудово підійде для міста

Автомобілі з автоматичною коробкою передач зазвичай на кілька тисяч доларів дорожчі за такі ж, тільки на "механіці". Схоже, компанія Nissan вирішила зламати цю традицію, випустивши по-справжньому дешевий автомобіль на автоматі.

Автовиробник представив в Індії кросовер Nissan Magnite. Є два двигуни на вибір та багато опцій, повідомляється на сайті CarDekho.

Дизайн Nissan Magnite

Екстер’єр автомобіля виконаний у брендованому стилі — з впізнаваними вузькими фарами та денними ходовими вогнями. Решітка радіатора доволі масивна, вона встановлена по центру.

Задні ліхтарі також компактні. Бампер захищають пластикові накладки.

Заглянувши у салон, бачимо цифрову панель приладів і дисплей мультимедійної системи діагоналлю у 8 дюймів. Автомобіль має дві подушки безпеки, камери кругового огляду, систему допомоги водію. Модель підтримує технології Android Auto та Apple CarPlay.

Технічні характеристики авто

Nissan Magnite оснащений скромним літровим двигуном, який розвиває 96 Нм крутного моменту та 72 кінські сили. На вибір доступний варіант з механічною чи автоматичною КПП.

Інший варіант двигуна мало чим відрізняється, хоч і пропонується за доплату. Він теж 1,0-літровий, бензиновий. Але якщо стандартний двигун — то атмосферник, то дорожча версія — турбована. Вона потужніша — розвиває сто "коней" і пропонується лише з механікою.

Є аж п’ять комплектацій цього кросовера. Найдешевша з них вартує 7800 доларів, а топову оцінили в майже 11 тисяч.

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