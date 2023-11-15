Рідкісний кабріолет Nissan засвітився у Києві (фото)

Цей автомобіль випускався дуже обмеженим тиражем

У Києві помітили вельми рідкісний та дивний автомобіль Nissan Micra. Це машина 2006 року випуску, яка має другий ряд сидінь.

Така версія є майже унікальною. Фотографіями дивного авто поділилися на інстаграм-сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua.

Що відомо про кабріолет Nissan Micra?

Кабріолет Micra C+C (Coupe+Convertible) створили на базі моделі Micra K12. Автомобіль оснащувався різними варіантами двигунів — дизельних та бензинових з об’ємами від 1,4 до 1,6 літра. Потужність тут невелика — від 86 до 110 кінських сил.

Автомобіль, який помітили у Києві, обладнаний 1,4-літровим бензиновим мотором на 90 "коней". Машина має жорсткий дах з електроприводом від компанії Karmann. Попри компактні розміри, Micra C+C має доволі місткий багажник. У салоні є бортовий комп’ютер, підігрів дзеркал, безключовий доступ та багато іншого.

Незважаючи на обмежену партію випуску, такі кабріолети у світі продають за невеликі гроші. Зараз вони вартують близько 5-8 тисяч доларів за екземпляр.

Раніше "Телеграф" повідомляв про найдешевші в обслуговуванні моделі Nissan. На ці 6 автівок витрати складають менш як 500 доларів на рік.