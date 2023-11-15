Редкий кабриолет Nissan засветился в Киеве (фото)

Этот автомобиль выпускался очень ограниченным тиражом.

В Киеве был замечен весьма редкий и странный автомобиль Nissan Micra. Это машина 2006 года выпуска, имеющая второй ряд сидений.

Такая версия почти уникальна. Фотографиями странного авто поделились на инстаграм-странице topcars_ru.

Что известно о кабриолете Nissan Micra?

Кабриолет Micra C+C (Coupe+Convertible) был создан на базе модели Micra K12. Автомобиль оснащался разными вариантами двигателей – дизельных и бензиновых с объемами от 1,4 до 1,6 литра. Мощность здесь невелика – от 86 до 110 лошадиных сил.

Автомобиль, который был замечен в Киеве, оборудован 1,4-литровым бензиновым мотором на 90 "лошадей". Машина имеет жесткую крышу с электроприводом от компании Karmann. Несмотря на компактные размеры, у Micra C+C достаточно вместительный багажник. В салоне есть бортовой компьютер, зеркала с подогревом, бесключевой доступ и многое другое.

Несмотря на ограниченную партию выпуска, такие кабриолеты в мире продают за небольшие деньги. Сейчас они стоят около 5-8 тысяч долларов за экземпляр.

Ранее "Телеграф" сообщал о самых дешевых в обслуживании модели Nissan. На эти 6 автомобилей расходы составляют менее 500 долларов в год.