Xiaomi выпустила свой первый электрокар: на что он способен (фото)

Продавать автомобиль начнут уже в феврале

Известный китайский производитель гаджетов и техники для дома Xiaomi представил свой первый автомобиль. Транспортное средство назвали Xiaomi SU7.

Xiaomi заключила соглашение с Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC) на производство этого авто. На заводе изготовляют надежные и мощные машины бренда BAIC, например внедорожник BJ40.

На что способен Xiaomi SU7?

Модель выпускается в формате электрического седана. Его размеры составляют 499,7х196,3х145,5 см. Колесная база большая – 3000 мм. Есть 2 модификации с разными размерами колес – на 19 и 20 дюймов, то есть R19 и R200.

Вес автомобиля составляет 1980 кг. Одна из версий представлена с лидаром, другая – без. Он устанавливается за лобовым стеклом. Среди современных технологий в автомобиле особенно выделяется функция разблокировки с помощью распознавания лица, камера на боковой стойке, а также система, позволяющая машине самостоятельно платить за проезд по платным дорогам.

Что касается технического оснащения, то известно, что автомобиль получил силовую установку двух видов — 300-сильный электродвигатель с задним приводом, а также 673-сильный с полным. Аккумулятор производит компания BYD, чтобы удешевить его. Есть более дорогая батарея от CATL. Правда, цены пока не сообщают.

Вероятно, расценки станут известны, когда начнутся поставки. Это произойдет уже в феврале 2024 года. Сейчас на заводе в Пекине собирают тестовые образцы в количестве нескольких десятков экземпляров.

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