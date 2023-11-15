Xiaomi випустила свій перший електрокар: на що він здатний (фото)

Продавати автомобіль почнуть вже в лютому

Відомий китайський виробник гаджетів та техніки для дому Xiaomi представив свій перший автомобіль. Транспортний засіб назвали Xiaomi SU7.

Xiaomi уклала угоду з компанією Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC) на виробництво цього авто. На заводі виробляють надійні та потужні машини бренду BAIC, наприклад, позашляховик BJ40.

На що здатен Xiaomi SU7?

Модель випущена у форматі електричного седана. Його розміри складають 499,7х196,3х145,5 см. Колісна база велика — 3000 мм. Є 2 модифікації з різними розмірами коліс — на 19 та 20 дюймів, тобто R19 та R200.

Вага автомобіля складає 1980 кг. Одна з версій представлена з лідаром, інша — без. Він встановлюється за лобовим склом. З-поміж сучасних технологій в автомобілі особливо вирізняється функція розблокування за допомогою розпізнавання обличчя, камера на боковій стійці, а також система, яка дозволяє машині самостійно платити за проїзд платними дорогами.

Щодо технічного оснащення, то відомо, що авто отримало силову установку двох видів — 300-сильний електродвигун із заднім приводом, а також 673-сильний із повним. Акумулятор виробляє компанія BYD, щоб здешевити його. Є дорожча батарея від CATL. Щоправда, ціни наразі не повідомляють.

Ймовірно, розцінки стануть відомими, коли почнуться поставки. Це станеться уже в лютому 2024 року. Зараз на заводі у Пекіні збирають тестові зразки у кількості декілька десятків екземплярів.

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