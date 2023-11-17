Найпотужніші авто для справжніх поціновувачів дизельних двигунів: топ-5

Деякі з них ще й витрачають пального на рівні з малолітражками

Більшість автомобілів на світовому ринку обладнані бензиновими двигунами. Але дизельні авто також є популярними — їх обирають ті водії, які вимагають від ТЗ високої потужності, крутного моменту та довговічності.

Деякі бренди, намагаючись протистояти популярності бензинових автівок, продовжують випускати потужні машини з дизельними двигунами. Іноді навіть і суперкари. Ці 5 дизельних ТЗ мають власні переваги і виділяються потужністю, швидкістю та високим крутним моментом.

Bentley Bentayga

Цей розкішний автомобіль має дизельний V8 двигун з турбонаддувом та послідовними турбокомпресорами. Він чудово демонструє потужність, розвиваючи 429 кінських сил. Розгін з нуля до сотні займає всього 4,8 секунди.

Адаптивна пневматична підвіска створює відчуття, ніби ви не дорожнім покриттям пересуваєтесь, а десь у хмарах. А шкіряний інтер’єр з дерев’яним оздобленням лише додає відчуття елітності.

Audi S5 3.0 TDI

Audi S5 3.0 TDI — ще один потужний автомобіль з трилітровим двигуном з турбонаддувом. У ньому поєднується потужність, продуктивність та ефектний дизайн. Завдяки Audi Quattro AWD S5 водій цієї машини впевнено себе почуває як у місті, так і при високих швидкостях на трасі.

S5 також випускається у версіях купе та Sportback. Максимальна швидкість обмежена позначкою у 250 км/год.

Mercedes CLS 400D

Цей легендарний автомобіль з трилітровим шестициліндровим турбодизелем розвиває вражаючі 340 кінських сил. Седан розганяється до сотні лише за 5 секунд. А завдяки повному приводу та дев’ятиступеневій коробці передач власник авто може не хвилюватися через продуктивність.

Уже у стандартній комплектації тут є занижена на 15 см спортивна підвіска, а також пасивні селективні амортизатори. Словом — тут є все для плавної та комфортної їзди у будь-яких умовах. Цікавий нюанс — автомобіль витрачає лише 6 літрів дизелю на 100 кілометрів.

Alpina D4 S Gran Coupe

Відомий підрозділ тюнінгу BMW Alpina описує D4 S Gran Coupe 2023 як "ідеального компаньйона для водіїв, які цінують великі пробіги, низьку витрату палива, але не хочуть йти на компроміс щодо продуктивності та динаміки".

Дивлячись на технічні характеристики, бачимо трилітровий турбодизельний двигун V6, який видає 355 кінських сил та розганяється з нуля до сотні всього за 4,8 секунди. Потужність передається через восьмишвидкісну коробку передач. Якщо поєднати це з повним приводом, отримуємо чудовий результат.

Porsche Panamera 4S

Panamera 4S з дизельним двигуном вирізняється з-поміж інших завдяки високій продуктивності. Вона забезпечується 4-літровим дизельним двигуном V8 з подвійним турбонаддувом.

Восьмиступінчата коробка передач у поєднанні з повним приводом забезпечують високу потужність. Автомобіль може розганятися з нуля до сотні всього за 4,3 секунди. До того ж Porsche Panamera 4S споживає всього 5,7 літра дизелю на 100 км — на рівні з малолітражками.

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