Самые мощные автомобили для настоящих ценителей дизельных двигателей: топ-5

Некоторые из них еще и тратят топливо на уровне с малолитражками.

Большинство автомобилей на мировом рынке оборудованы бензиновыми двигателями. Но дизельные авто также популярны – их выбирают те водители, которые требуют от ТС высокой мощности, крутящего момента и долговечности.

Некоторые бренды, пытаясь противостоять популярности бензиновых автомобилей, продолжают выпускать мощные машины с дизельными двигателями. Иногда даже и суперкары. Эти 5 дизельных ТС обладают собственными преимуществами и выделяются мощностью, скоростью и высоким крутящим моментом.

Bentley Bentayga

Этот роскошный автомобиль имеет дизельный V8 двигатель с турбонаддувом и последовательными турбокомпрессорами. Он отлично демонстрирует мощность, развивая 429 лошадиных сил. Разгон с нуля до сотни занимает всего 4,8 секунды.

Адаптивная пневматическая подвеска создает ощущение, будто вы не дорожным покрытием передвигаетесь, а где-то в облаках. А кожаный интерьер с деревянным убранством лишь придает ощущение элитности.

Audi S5 3.0 TDI

Audi S5 3.0 TDI – еще один мощный автомобиль с трехлитровым двигателем с турбонаддувом. В нем соединены мощность, производительность и эффектный дизайн. Благодаря Audi Quattro AWD S5 водитель этой машины уверенно чувствует себя как в городе, так и при высоких скоростях на трассе.

S5 также выпускается в версиях купе и Sportback. Максимальная скорость ограничена отметкой в 250 км/ч.

Mercedes CLS 400D

Этот легендарный автомобиль с трехлитровым шестицилиндровым турбодизелем развивает впечатляющие 340 лошадиных сил. Седан разгоняется до сотни всего за 5 секунд. А благодаря полному приводу и девятиступенчатой коробке передач владелец авто может не беспокоиться из-за производительности.

Уже в стандартной комплектации здесь занижена на 15 см спортивная подвеска, а также пассивные селективные амортизаторы. Словом – здесь есть все для плавной и комфортной езды в любых условиях. Интересный нюанс – автомобиль тратит всего 6 литров дизеля на 100 километров.

Alpina D4 S Gran Coupe

Известное подразделение тюнинга BMW Alpina описывает D4 S Gran Coupe 2023 как "идеального компаньона для водителей, которые ценят большие пробеги, низкий расход топлива, но не хотят идти на компромисс по производительности и динамике".

Глядя на технические характеристики, видим трехлитровый турбодизельный двигатель V6, который выдает 355 лошадиных сил и разгоняется с нуля до сотни всего за 4,8 секунды. Мощность передается через восьмискоростную коробку передач. Если соединить это с полным приводом, получаем отличный результат.

Porsche Panamera 4S

Panamera 4S с дизельным двигателем отличается от других благодаря высокой производительности. Он оснащен 4-литровым дизельным двигателем V8 с двойным турбонаддувом.

Восьмиступенчатая коробка передач в сочетании с полным приводом обеспечивают высокую мощность. Автомобиль может разгоняться с нуля до сотни всего за 4,3 секунды. К тому же Porsche Panamera 4S потребляет всего 5,7 литра дизеля на 100 км – на уровне с малолитражками.

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