В Испании нашли Mercedes с пробегом 7 млн км: авто в хорошем состоянии

Если машина может проехать миллион километров, она уже уникальна. А здесь целых семь!

В Испании был найден один из экземпляров легендарного автомобиля Mercedes-Benz W123, который с 1986 года работает как такси. У машины фантастический пробег — более семи миллионов километров.

Такие удлиненные Mercedes-Benz W123 в кузове лимузин были выпущены в очень малом количестве — менее трех тысяч экземпляров. Эта машина считалась бюджетной версией лимузина, но не имела богатой оснастки салона. Историю таксиста с легендарным лимузином рассказывают на местном телеканале Telecinco.

Что известно об этом Mercedes-Benz W123

Только некоторые автомобили могут проехать более 1 миллиона километров без серьезных неисправностей или замены двигателя. А на одометре этой машины рекордные семь миллионов! Таксист, владеющий Mercedes-Benz W123, говорит, что за почти 40 лет менял двигатель только 1 раз.

И сегодня он ежедневно проезжает более 700 км. Работает этот водитель такси на маршруте, пролегающем из аэропорта Гран-Канария в город Маспаломас, популярный для туристов. Каждый день он подвозит многих пассажиров на расстояние около 65 км.

Несмотря на такой безумный пробег, автомобиль находится в хорошем состоянии. Он продолжает работать на маршруте, ежедневно наматывая сотни километров. Водитель и его лимузин давно стали достопримечательностью этого острова.

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