В Іспанії знайшли Mercedes з пробігом 7 млн км: авто в хорошому стані

Якщо машина може проїхати мільйон км, вона вже унікальна. А тут цілих сім!

В Іспанії віднайшли один з екземплярів легендарного автомобіля Mercedes-Benz W123, який з 1986 року працює як таксі. Машина має фантастичний пробіг — понад сім мільйонів кілометрів.

Таких подовжених Mercedes-Benz W123 у кузові лімузин було випущено у дуже малій кількості — менш як три тисячі екземплярів. Ця машина вважалася бюджетною версією лімузина, але не мала багатого оснащення салону. Історію таксиста з легендарним лімузином розповідають на місцевому телеканалі Telecinco.

Що відомо про цей Mercedes-Benz W123

Лише деякі автомобілі можуть проїхати понад 1 мільйон кілометрів без серйозних несправностей чи заміни двигуна. А на одометрі цієї машини рекордні сім мільйонів! Таксист, який є власником Mercedes-Benz W123, каже, що за майже 40 років змінював двигун лише 1 раз.

І сьогодні він щодня проїжджає понад 700 км. Працює цей водій таксі на маршруті, що пролягає з аеропорту Гран-Канарія до міста Маспаломас. популярного для туристів.Щодня він підвозить багатьох пасажирів на відстань близько 65 км.

Незважаючи на такий шалений пробіг, автомобіль перебуває у хорошому стані. Він продовжує працювати на маршруті, щодня намотуючи сотні кілометрів. Водій та його лімузин давно стали визначальною пам’яткою цього острова.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що рідкісний кабріолет Nissan засвітився у Києві.