Ватикан отказывается от обычных авто, предпочев одну марку электрокаров

Договор был подписан в рамках проекта Ecological Conversion 2030

Город-государство Ватикан, где проживает Папа Римский, объявил о замене всего своего парка транспортных средств на электромобили до 2030 года. Однако для замены авто из ДВС выбрали только 1 марку, производящую электрокары.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen предоставит свои автомобили с электрическим двигателем ID.3 и ID.4. Это будет частью программы Ватикана под названием "Экологическая трансформация 2030", сообщает Еlectrek.co.

Детали проекта Ecological Conversion 2030

Немецкий автопроизводитель объявил, что именно VW, выпускающий самые популярные электрокары в мире, станет партнером программы. Со следующего года он начнет поставлять Ватикану электрические авто собственного производства. Общее их количество должно достигнуть 40 экземпляров разных моделей.

Известно, что для проекта выбраны модели ID.3, ID.4 электрический SUV и ID.5. Первые два электромобиля представители бренда лично передали Ватикану.

Ранее Папа Римский Франциск сообщил, что признаки изменения климата становятся все более очевидными, поэтому человечеству нужно быстрее переходить на возобновляемые источники энергии. Сейчас этот процесс проходит недостаточно быстро.

Папа подчеркнул, что наводнения, засухи и чрезмерная жара – это те опасные явления, которые усиливаются из-за каждых 0,5 ° C повышения температуры в мире. Основной причиной является сжигание ископаемого топлива. Нужно как можно скорее отказываться от этого. И замена авто с ДВС на электрокары в Ватикане – это маленький шаг на пути к этому.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что американские дилеры массово отказывают покупателям покупать электрокары.