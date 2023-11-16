Американские дилеры массово отказывают покупателей покупать электрокары: неожиданная причина

Некоторые продавцы не желают переходить на экотранспорт.

Казалось бы, электрокары сейчас переживают пик своей популярности. Каждый, кто может заряжать такой автомобиль, без колебаний выберут авто с электрической трансмиссией, нежели обычное.

Однако в США дилеры в салонах почему массово отказывают покупателей от выбора такого автомобиля. Более того, они рассказывают неправду о них. Подобная ситуация происходит по всей стране, сообщает The Washington Post.

Когда в начале 2016 года электрокары начали приобретать популярность, покупатель Майкл Янг пришел в местный дилерский центр и попросил провести тест-драйв BMW i3. Продавец остановил его.

"Вы не можете ездить на этой машине по шоссе", — вспоминает Янг его слова. Он сказал, что автомобиль может развивать скорость всего 72 километра в час. Но Янг знал, что максимальная скорость гораздо больше. И, наконец, проведя тест-драйв, купил этот автомобиль.

Причины отказов

Администрация президента США стремится к тому, чтобы две из трех частей всех автомобилей в стране были электрическими уже через 9 лет. Однако этот случай ярко показывает, что американские дилерские центры совсем не готовы к электрификации авторынка страны. Вернее, они не заинтересованы в этом.

Дело в том, что продажа одного электрокара дает гораздо меньшую прибыль, чем автомобиль с ДВС. К тому же многие люди просто не знают, насколько энергоэффективны, экономичны и практичны современные электрокары. Ведь в Сети гуляет много мифов по поводу этих авто. Например, что электрокары только для города или невозможно их перемонтировать и т.д.

По состоянию на конец 2022 года 66% автосалонов в США не имели в ассортименте электрокаров. Треть из них просто не хочет продавать авто с электрической трансмиссией, некоторые рассказывают о проблемах с поставками. Еще одна причина состоит в том, что авто с ДВС можно продать в среднем за час. А чтобы выбрать электрокар, покупатель обычно приходит в автосалон не менее 4 раз.

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