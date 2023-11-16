Американські дилери масово відмовляють покупців купувати електрокари: несподівана причина

Деякі продавці не бажають переходити на еко-транспорт

Здавалось би, електрокари зараз переживають пік своєї популярності. Кожен, хто має можливість заряджати такий автомобіль, без вагань оберуть авто з електричною трансмісією, ніж звичайне.

Проте у США дилери у салонах чомусь масово відмовляють покупців від вибору такого автомобіля. Ба більше, вони розповідають неправду про них. Подібна ситуація відбувається по всій країні, повідомляє The Washington Post.

Коли на початку 2016 року електрокари почали набувати популярності, покупець Майкл Янг прийшов до місцевого дилерського центру і попросив провести тест-драйв BMW i3.

Продавець зупинив його. "Ви не можете їздити на цій машині по шосе", — пригадує Янг його слова. Він сказав, що автомобіль може розвивати швидкість лише 72 кілометри на годину. Але Янг знав, що максимальна швидкість набагато більша. І, зрештою, провівши тест-драйв, купив цей автомобіль.

Причини відмов

Адміністрація президента США прагне, щоб дві із трьох частин всіх автомобілів у країні були електричними вже через 9 років. Проте цей випадок яскраво показує, що американські дилерські центри зовсім не готові до електрифікації авторинку країни. Точніше, вони не зацікавлені у цьому.

Річ у тім, що продаж одного електрокара дає набагато менший прибуток, ніж авто з ДВС. До того ж багато людей просто не знають, наскільки енергоефективними, економічними та практичними є сучасні електрокари. Адже у Мережі гуляє багато міфів щодо цих авто. Наприклад, що електрокари лише для міста, чи їх неможливо поремонтувати тощо.

Станом на кінець 2022 року 66% автосалонів у США не мають в асортименті електрокарів. Третина з них просто не хоче продавати авто з електричною трансмісією, деякі ж розповідають про проблеми з постачаннями. Ще одна причина полягає в тому, що авто з ДВЗ можна продати в середньому за годину. А, щоб обрати електрокар, покупець зазвичай приходить до автосалону щонайменше 4 рази.

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