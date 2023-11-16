Ватикан відмовляється від звичайних авто, надавши перевагу одній марці електрокарів

Договір підписали в рамках проєкту Ecological Conversion 2030

Місто-держава Ватикан, де проживає Папа Римський, оголосило про заміну всього свого парку транспортних засобів на електромобілі до 2030 року. Проте для заміни авто з ДВЗ обрали лише 1 марку, яка виробляє електрокари.

Німецький автовиробник Volkswagen надасть свої автомобілі з електричним двигуном ID.3 та ID.4. Це буде частиною програми Ватикану під назвою "Екологічна трансформація 2030", повідомляє Еlectrek.co.

Деталі проєкту Ecological Conversion 2030

У середу німецький автовиробник оголосив, що саме VW, який випускає найпопулярніші електрокари у світі, стане партнером програми. З наступного року він почне постачати Ватикану електрокари власного виробництва. Загальна їх кількість повинна досягнути 40 екземплярів різних моделей.

Відомо, що для проєкту обрали моделі ID.3, ID.4 електричний SUV і ID.5. Перші два електромобілі представники бренду особисто передали Ватикану.

Раніше Папа Римський Франциск повідомив, що ознаки зміни клімату стають все очевиднішими, тому людству треба швидше переходити на відновлювані джерела енергії. Зараз цей процес відбувається недостатньо швидко.

Папа підкреслив, що повені, посухи та надмірна спека, — це ті небезпечні явища, які посилюються через кожні 0,5 ° C підвищення температури у світі. Основною причиною є спалювання викопного палива. Потрібно якнайшвидше відмовлятися від цього. І заміна авто з ДВЗ на електрокари у Ватикані — це маленький крок на шляху до цього.

Раніше "Телеграф" розповідав, що американські дилери масово відмовляють покупців купувати електрокари.