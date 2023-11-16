Байден заценил уникальный бронированный лимузин Си Цзиньпина: что известно об этом авто

Байден с интересом рассматривал автомобиль

Лидер Китая Си Цзиньпин находится с визитом в США. В его рамках прошла встреча с американским президентом Джо Байденом.

Во время своего пребывания в Штатах Цзиньпин передвигается по бронированному лимузину Hongqi N701. Таких в мире есть только 2 экземпляра, сообщает Укравтопром.

Что известно о бронированном лимузине Hongqi N701?

Под маркой Hongqi выпускались авто только для высокопоставленных чиновников Китая. Официальных характеристик машины не разглашают, но известно, что лимузин в длину достигает 5,5 метров, а под капотом у него стоит мощный шестилитровый бензиновый двигатель с полным приводом. Его мощность составляет безумные 715 лошадиных сил (по другим данным — более 600 "лошадей").

По информации сетевого издания Сarscoops, автомобиль был изготовлен специально для Си Цзиньпина на платформе серийного седана L5. Правда, его бронировали и прибавили массу систем безопасности.

Лимузин передвигается на 21-дюймовых колесных дисках. Кстати, шины здесь тоже пуленепробиваемые. А стекло и кузов могут выдержать выстрелы из штурмовых винтовок, попадание небольших бомб. Интересно, что автомобиль также имеет защиту от химических атак. Остальные характеристики строго засекречены. Ранее Си Цзиньпин передвигался на этом авто во время своих визитов в Россию и Гонконг.

Реакция Байдена

После встречи с китайским лидером президент США Джо Байден вышел его провожать. Когда Си Цзиньпин садился в автомобиль, Байден с любопытством рассматривал лимузин, и даже заглянул внутрь салона.

Кстати, отец Джо Байдена управлял автосалоном в Делавере, поэтому американский президент – известный ценитель интересных автомобилей. В настоящее время Байден ездит на бронированном The Beast, изготовленном еще для Трампа. Машина может выдержать прямое попадание РПГ. Она имеет армейские бронированные шины, пять слоев стекла и поликарбоната и крепкую броню.

Ранее "Телеграф" сообщал, что раритетный Mercedes-Benz как у Джо Байдена помыли впервые за почти 70 лет.