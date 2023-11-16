Говорили про машини, юність і трошки про Україну. Головні висновки із зустрічі Байдена з "диктатором" Сі

Зустріч подавала надії на відлигу і Китай навіть пообіцяв вислати "пандочок дружби"

Після тривалого періоду кризи у міжнародних стосунках та відсутності контактів між країнами у Сан-Франциско нарешті відбулася довгоочікувана зустріч між президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Було багато дипломатичних реверансів, однак уникнути напруженості не вдалося: Байден назвав Сі диктатором. Поки що ЗМІ слідкують за інтригою — чи образиться на це Пекін, чи між країнами нарешті настане відлига.

Чи домовились про Україну

Президент США Джо Байден на пресконференції за підсумками зустрічі з Сі офіційно підтвердив, що обговорював з ним Україну:

"Ми з президентом Сі також обмінялися думками щодо низки регіональних і глобальних питань, включаючи відмову росії зупинити жорстоку війну і жорстоку агресію проти України, та конфлікт у Газі".

Китай сказав, що його позиція щодо війни в України не змінилася після переговорів, йдеться у заяві МЗС Китаю. Речниця МЗС Мао Нін повідомила, що в ході переговорів лідери Китаю і США обмінялися думками щодо міжнародних і регіональних питань, що викликають спільне занепокоєння. Вона назвала війну "кризою".

"Позиція Китаю щодо "української кризи" та палестино-ізраїльського конфлікту дуже чітка і послідовна. Ми завжди стоїмо на боці чесності і справедливості, прагнемо сприяти миру й переговорам, а також деескалації ситуації", – сказала Мао.

В Україні підсумки переговорів лідерів двох потужних держав сприймають з обережним оптимізмом, зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Telegram-каналі.

"Це великий сигнал світу — діалог замість конфронтації, новий глобальний порядок, правила потрібні обов'язково, стабільність і передбачуваність", — написав Подоляк.

На його думку, росію нарешті виключили зі списку тих, хто справді впливає на глобальні процеси. Тому що вона робить ставку на хаос, руйнування, підтримку насильства як інструменту зовнішньої політики. І має огидну репутацію. Усе це не потрібно тим, хто хоче бачити горизонти, майбутнє, взаємні обмежувальні правила".

Головне із зустрічі

Переговори між делегаціями

Лідери США та Китаю чотири години говорили про напруженість навколо Тайваню, війну в секторі Газа та кризу з контрабандою до США наркотику фентанілу. Ось ключові підсумки:

Погодилися відновити зв’язок між військовими (канали зв'язку між командувачами та переговори за участю високопосадовців оборони та дипломатичних органів). Лінії зв'язку розірвав Пекін у серпні 2022 року після візиту спікерки Ненсі Пелосі на Тайвань. Домовилися посилити зусилля по боротьбі з наркотиками. Китай і США створять робочу групу для сприяння координації між їхніми правоохоронними органами, які борються з торгівлею наркотиками. Влада США звинуватила китайські компанії в постачанні хімічних речовин-прекурсорів для незаконного виробництва фентанілу, метамфетаміну та інших синтетичних наркотиків. Погодили подальші заходи щодо боротьби зі зміною клімату, але не взяли зобов’язань. Пообіцяли співпрацювати, щоб уповільнити викиди метану. Домовилися продовжувати переговори. Наостанок Китай сказав, що готовий відправити більше панд до зоопарків США як "посланців дружби". Ведмедики вважаються інструментом дипломатії, щоб налагодити відносини з іншими країнами. Байден назвав Сі "диктатором": "Послухайте, він диктатор в тому розумінні, що він один керує комуністичною країною, уряд якої повністю відрізняється від нашого. Однак ми досягли прогресу".

Серед інших важливих заяв були Байдена щодо ХАМАСу. Президент США звинуватив ХАМАС у воєнних злочинах, коли той приховав військовий штаб під лікарнею Аль-Шифа в Газі, куди ізраїльські війська цього тижня здійснили рейд. Він повторив слова про підтримку Ізраїлю, але додав, що окупація сектору Газа була б помилкою.

Реакція медіа

CNN оцінює, чи збережеться зміна тону Китаю після того, як Байден висловився про "диктатора". Досі незрозуміло, чи буде якась подальша реакція, адже сигнали Китаю на зустрічі ознаменували відхід від його жорсткої позиції щодо США. Пом’якшення відбувається в той момент, коли Китай бореться з проблемною економікою та прагне підкреслити Сі як могутнього та здібного світового лідера.

CNN про зустріч

У державних ЗМІ Китаю та на платформах соціальних медіа був популярним був хештег #Planet-Earth-Is-Big-Enough-For-Both-China-And-The-US. Китайські державні медіа позитивно відгукувалися про зустріч, що було відривом від типової риторики критики США.

Водночас США та Китай не досягли консенсусу стосовно Тайваню. Сі закликав США припинити озброювати острів і підтримати "мирне возз’єднання Китаю", згідно з повідомленням Китаю про зустріч, оприлюдненим державними ЗМІ. Байден, зі свого боку заявив, що розбіжності між протокою мають бути "вирішені мирними засобами".

The Washington Pоst пише, що зміна риторики про США у Китаї відбулася так різко, що китайці, які не читали новин кілька днів мали враження, що світ змінився. Видання також додає, що Сі дуже хотів виглядати світовим державним діячем на цій зустрічі, тому сказав Байдену, що світ достатньо великий, щоб вмістити обидві країни. Ця фраза відразу стала однією з найпопулярніших тем на Weibo.

Тому газета трактує це як намагання Сі донести, що Китай і США є силами на рівних. Пекін відкидає розглядати конкуренцію як політичну мету. Без уваги не лишилося, що Сі не з'явився з Байденом на пресконференції після зустрічі.

The Washington Pоst про зустріч

BBC пише, що офіційні особи намагалися зберегти низькі очікування перед зустріччю. Вона завершилася домовленістю з кількох ключових питань.

BBC про зустріч

Видання звертає увагу на те, що Кореспондент BBC у Північній Америці Джон Садворт, який протягом десяти років писав репортажі з Китаю, зазначає, що перед зустріччю в середу вже були ознаки відлиги. Минулого тижня, наприклад, вперше за багато років дві сторони зустрілися у Вашингтоні для обговорення своїх ядерних арсеналів. У середу два президенти також мали серйозні дискусії щодо Тайваню.

У соцмережах зараз усі обговорюються вірусне відео, на якому президент Байден милується автомобілем президента Китаю Сі Цзіньпіна і додає, що натомість його (Байдена) машина — звір.

"Це гарний автомобіль!" – вигукнув Байден, побачивши машину Сі, на що Сі сказав китайською, що, згідно з повідомленнями, це його машина з червоним прапором. Далі Байден сказав, що машина нагадує їхній кадилак "який стоїть ось там" та спитав Сі: "Ви знаєте, як вони називають цю (американську) машину? Вони називають її звіром".

Також Байден зі свого телефону показав Сі його фото із Сан-Франциско у молодості, якому 38 років. Президент Байден запитав Сі: "Ви знаєте цього молодого чоловіка?".

"О так, — відповів Сі, — це було 38 років тому". Лідер Китаю розповів, що фото зроблено під час його першого візиту до США у 1985 році. Подорож розпочалася з Сан-Франциско, де склалося його перше враження про цю країну. Сі Цзіньпін додав, що сьогодні він все ще зберігає цю свою фотографію перед мостом Золоті Ворота.

Раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні зустрічі Сі та Байдена в США заявили, що в їхніх планах якнайшвидше відновити військові зв’язки з Китаєм.