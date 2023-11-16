"Адже воно так і є": Байден знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором і сказав чому

Загалом американська сторона задоволена переговорами

Президент США Джо Байден під час переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном назвав того диктатором. Це сталося за кілька годин після прибуття президента Китаю до Штатів.

Про це повідомляє CNN. За словами американського лідера, він вважає Сі Цзіньпіна диктатором через форму правління в Китаї.

"Він диктатор у тому сенсі, що він людина, яка керує комуністичною країною", — сказав Байден.

При цьому американський лідер зазначив, що уряд Китаю багато в чому відрізняється від уряду США.

Коли журналіст запитав Байдена про те, чи буде він у майбутньому називати китайського лідера диктатором, той сказав наступне: "Ну, подивіться, адже воно так і є".

Цікаво, що президент США назвав переговори з колегою "одними з найпродуктивніших".

Зазначимо, що це не вперше, коли Байден називає Сі Цзіньпіна диктатором. Перший раз він дав йому таку характеристику, коли говорив із приводу збитого китайського розвідувального аеростату у США.

Раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні зустрічі Сі та Байдена в США заявили, що в їхніх планах якнайшвидше відновити військові зв’язки з Китаєм.