"Є реальний прогрес": про що говорили Байден та Сі Цзіньпін

Сторони обговорили ключові питання двосторонніх відносин

Зустріч лідерів США та Китаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіна завершилася, а сторони досягли "реального прогресу" у важливих двосторонніх питаннях.

Як повідомляє CNN, Байден зазначив, що він цінує розмову зі своїм колегою, тоді як у китайських ЗМІ з’явилася інформація про те, що сторони домовилися відновити контакти між військовими відомствами та співпрацювати у сфері боротьби з наркоторгівлею.

"Існують найважливіші глобальні проблеми, які вимагають нашого спільного керівництва. І сьогодні ми досягли реального прогресу", — написав Байден у своїх соцмережах.

Також повідомляється, що Байден дав зрозуміти, що Китаю варто натиснути на Іран, щоб уникнути подальшої ескалації напруги на Близькому Сході.

За даними "Сіньхуа", сторони домовилися відновити зустрічі на рівні міністерств оборони та консультації з морської безпеки. Також країни створять спільну робочу групу з питань боротьби з наркотиками та налагодять діалог між урядами у галузі штучного інтелекту. Також сторони домовилися збільшити кількість авіарейсів та розширити обмін у галузі освіти, культури, спорту та бізнесу.

"В умовах, якщо дві країни поважатимуть одна одну, мирно співіснуватимуть та здійснюватимуть взаємовигідну співпрацю, вони цілком здатні подолати розбіжності та знайти правильний шлях, щоб ладити одна з одною", — наводить видання слова Сі Цзіньпіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван напередодні зустрічі Сі та Байдена заявив, що у планах США якнайшвидше відновити військові зв’язки з Китаєм. Він називав цю тему головною для переговорів.