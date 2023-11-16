"Есть реальный прогресс": о чем говорили Байден и Си Цзиньпин

Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений

Встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина завершилась, а стороны достигли "реального прогресса" в важных двусторонних вопросах.

Как сообщает CNN, Байден отметил, что он ценит разговор со своим коллегой, в то время, как в китайских СМИ появилась информация о том, что стороны договорились возобновить контакты между военными ведомствами и сотрудничать в сфере борьбы с наркоторговлей.

"Существуют важнейшие глобальные проблемы, которые требуют нашего совместного руководства. И сегодня мы добились реального прогресса", — написал Байден в своих соцсетях.

При этом отмечается, что Байден дал понять, что Китаю стоит надавить на Иран, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряжения на Ближнем Востоке.

По данным "Синьхуа", стороны договорились возобновить встречи на уровне министерств обороны и консультации по морской безопасности. Также страны создадут совместную рабочую группу по вопросу борьбы с наркотиками и наладят диалог между правительствами в области искусственного интеллекта. Также стороны договорились увеличить количество авиарейсов и расширить обмен в области образования, культуры, спорта и бизнеса.

"В условиях, если две страны будут уважать друг друга, мирно сосуществовать и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество, они вполне способны преодолеть разногласия и найти правильный путь, чтобы ладить друг с другом", — приводит издание слова Си Цзиньпина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан накануне встречи Си и Байдена заявил, что в планах США как можно скорее восстановить военные связи с Китаем. Он называл эту тему главной для этих переговоров.