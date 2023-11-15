Байден и Си Цзиньпин начали встречу: первые заявления

Журналистов на встречу не пустят

Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин начали двустороннюю встречу в Сан-Франциско, она проходит за закрытой дверью и без допуска журналистов.

Как пишет CNN, лидеры двух крупнейших экономик мира встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который в этом году проходит в США.

Байден и Си Цзиньпин не стали отвечать на вопросы журналистов перед встречей, однако выступили с краткой речью. В частности лидер Китая отметил, что обе страны не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, а конкуренция не должна стать главным трендом в их отношениях.

"Считаю двусторонние отношения США и КНР самыми важными во всем мире", — отметил он, хотя и признал, что за 50 лет они никогда не были гладкими.

Кроме того, он добавил, что Земля достаточно большая, чтобы обе страны могли достичь процветания.

В свою очередь Байден отметил, что он рад видеть своего коллегу, которого уже давно знает, и ценит возможность провести очередную личную встречу.

"Мы не всегда соглашались друг с другом, но наши встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными", — отметил Байден.

Отношения между странами сильно обострились после визита бывшего спикера Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, а затем и после "вторжения" китайского воздушного шара в американское воздушное пространство. Считается, что во время этого разговора главы двух стран попытаются снизить напряжение и вернуться к более продуктивному сотрудничеству.

В частности советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что скорее всего основная тема разговора коснется восстановлению военных связей между двумя странами. Поскольку в двусторонних отношениях много конфликтных вопросов, то этот диалог все равно будет лишь первыми шагами на этом пути и ждать какого-то прорыва не стоит.