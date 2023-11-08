Байден и Си встретятся лицом к лицу. Чего ждать Украине?

Во время встречи Байден может побуждать Си давить на Иран.

В следующую среду после нескольких месяцев упорных попыток США наконец-то состоится долгожданная встреча лицом к лицу между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом. Это не будет привычная встреча в Вашингтоне, а лидеры встретятся в Сан-Франциско, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Байден и Си встретятся второй раз за почти три года с целью стабилизировать напряженные отношения, которые ухудшились после инцидента со шпионским воздушным шаром. До этого они встречались на саммите G20 на Бали в Индонезии, где три часа говорили о Тайване и вторжении россии в Украину. "Телеграф" разбирается, чего от нее ожидать, в том числе и Украине.

Почему Сан-Франциско

В Сан-Франциско 15-17 ноября пройдет форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). АТЭС – это группа из 21 страны, на которую приходится около 62% мирового ВВП и почти половина мировой торговли, но она все больше становится ареной для стратегической конкуренции между США и Китаем. Членами АТЭС являются: Австралия, Бруней, Канада, Чили, Китай, Гонконг, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Россия, Сингапур, Тайвань, Таиланд, США и В. нам.

Он уникален тем, что позволяет участвовать отдельно Гонконгу и Тайваню. Хотя президенты Тайваня не посещают саммиты АТЭС, но остров представляют либо бывшие чиновники, либо бизнес-лидеры.

В этом году США и Китай работали над стабилизацией отношений. Официальные лица обеих стран, включая министра финансов США Джанет Йеллен, госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Китая Ван I, в течение последних месяцев ездили встретиться со своими коллегами и заложить основу для ожидаемой встречи Байдена и Си. В среду Блинкен заявил, что США и Китай все еще трудятся над планами "конструктивной встречи между лидерами".

Ожидание от встречи

Сейчас обе стороны имеют причины уменьшить турбулентность, пишет Bloomberg: Байден стремится к стабильности перед выборами в следующем году, а Китай хочет привлечь больше иностранных инвестиций, чтобы восстановить замедляющуюся экономику.

Две страны активизировали переговоры по ряду вопросов накануне встречи лидеров, в частности по климатическому сотрудничеству, контролю над ядерным оружием и морским вопросам. Министр обороны Ллойд Остин планирует встретиться со своим китайским коллегой этого месяца.

Кроме того, вице-президент Китая Хань Чжэн заявил, что Пекин готов улучшить отношения с Вашингтоном. Он сказал, что недавние встречи на высоком уровне послали "положительные сигналы и повысили ожидания международного сообщества по улучшению китайско-американских отношений".

"Мы готовы укреплять коммуникацию и диалог с Соединенными Штатами на всех уровнях, содействовать взаимовыгодному сотрудничеству, должным образом управлять разногласиями и совместно решать глобальные вызовы", — сказал Хан.

Встреча с высокими ставками состоится в то время, когда Белый дом поддерживает Украину помощью в войне против России и помогает Израилю. Atlantic Council пишет, что Байден может побуждать Си играть более продуктивную роль как в войне России против Украины, так и в войне Израиля и ХАМАСа, в том числе путем давления на Иран, чтобы тот воздержался от вмешательства в последний конфликт.

Что там будет делать Си, кроме встречи с Байденом

Президент Китая Си Цзиньпин собирается стать почетным гостем на ужине с топ-менеджерами бизнеса США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Ожидается, что сотни людей посетят ужин в честь Си, организованный американскими бизнес-группами, включая главных исполнительных директоров крупных американских компаний.

Главным в списке приоритетов для Си во время его визита в США является успокоение иностранных инвесторов. Недавние опросы показывают, что западные руководители в Китае все больше волнуются по поводу ведения бизнеса в стране из-за геополитической напряженности и замедления экономики.

Фундаментальные разногласия останутся

В то же время, AP ожидает, что обе стороны смогут сделать некоторые скромные объявления после встречи, но фундаментальные разногласия в отношениях останутся неизменными, по словам лица, которое не имело права давать публичные комментарии и говорило на условиях анонимности.

Джуд Бланшетт, руководитель отдела изучения Китая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, сказала, что Байден и Си стремились "намеренно держать эту планку низкой".

"То, что здесь происходит, — это попытка провести глубокий разговор, в котором обе стороны прямо разделяют свои беспокойства, но важнее то, что встреча открывает, особенно в китайской системе, пространство для дальнейшего участия в конструктивной работе", — сказала Бланшет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что США и Китай договорились возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием. Они начнутся уже в ближайшее время.