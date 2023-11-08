Байден и Си Цзиньпин встретятся впервые за год: когда и где пройдут переговоры

Штаты ведут последние приготовления ко встрече

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и лидер Китай Си Цзиньпин в скором времени проведут двусторонние переговоры. Последняя их встреча была год назад на полях саммита "Большой двадцатки".

Об этом пишет Kyodo, ссылаясь на слова высокопоставленного американского чиновника. Отмечается, что переговоры запланированы на 15 ноября, когда лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона соберутся на ежегодную экономическую встречу.

По словам источника, Штаты ведут последние приготовления ко встрече Байдена и Си Цзинпина. Хотя в то же время Китай еще не подтвердил участие лидера в предстоящем саммите АТЭС.

"Си Цзиньпин не ступал на территорию США с апреля 2017 года. Два президента ранее встречались один на один в ноябре прошлого года и провели около трех часов на Бали, Индонезия, во время саммита "Большой двадцатки", — говорится в материале.

Белый дом сообщает, что Джо Байден планирует отправиться в Сан-Франциско 14 ноября, за день до открытия саммита с участием 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что США и Китай договорились возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием. Они начнутся уже в ближайшее время.