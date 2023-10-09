Станет проблемой для США: Китай строит новую ядерную подлодку с секретом

Аналитики намекают, что без россии не обошлось

В Китае начали производить ядерные подводные лодки нового поколения. Они отличаются очень низким уровнем шумности и заметности.

Новейшая атомная субмарина впервые станет проблемой для США и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку эту подлодку будет трудно отследить. Об этом пишет Reuters.

"Подводные лодки типа 096 станут настоящим кошмаром. Их будет очень, очень трудно обнаружить", – сказал отставной подводник и аналитик военно-морской технической разведки Кристофер Карлсон.

Аналитики считают, по скрытности и вооружению новая китайская подводная лодка будет конкурировать с современными российскими кораблями.

В агентстве отметили, что Китай сделает подводную лодку с баллистическими ракетами типа 096 до конца десятилетия. На это указывает все больше доказательств. Кроме того, в Reuters считают, что ее бесшумность обеспечат российские технологии.

Ранее "Телеграф" сообщил, что россия, возможно, готовится к испытанию экспериментальной крылатой ракеты с ядерной установкой (или, возможно, недавно провела ее испытание) с теоретической дальностью в тысячи километров. Об этом позволяют говорить новые спутниковые снимки и заявления западных аналитиков.