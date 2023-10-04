Ядерных угроз станет больше: Зеленский объяснил, почему россия угрожает Украине

Оккупанты не могут добиться поставленных целей на фронте

В россии продолжают угрожать применением ядерного оружия по Украине при любом удобном случае. Однако, по мнению президента Владимира Зеленского, такие заявления показывают слабость путинского режима.

Об этом украинский президент заявил в эфире Sky TG24. По его словам, количество ядерных угроз будет только увеличиваться.

Владимир Зеленский заявил, что в россии считают ядерные угрозы проявлением силы, но это, наоборот, говорит об их слабости. Добиться желаемого регулярными обстрелами и давлением по всей линии фронта у оккупантов не вышло, дипломатия также не принесла желаемого результата.

"Они (россияне — ред.) хотели уничтожить нашу независимость, но не смогли победить на поле. По данным нашей разведки, к концу года ядерных угроз станет больше", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что россияне регулярно угрожают применить ядерное оружие, причем не только по Украине. Так, пропагандистка маргарита симоньян призвала ударить ядеркой по Сибири вместо Вашингтона. Такие ее слова вызвали бурю гневных эмоций у россиян в сети. А скандальный рупор Кремля владимир соловьев назвал населенный пункт в Украине, который сейчас якобы "идеальное место для применения ядерного оружия".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что бывший глава Минобороны успокоил украинцев и заявил, что у россии нет такого ядерного оружия, которым бы она могла уничтожить Украину.