Ядерних погроз побільшає: Зеленський пояснив, чому росія погрожує Україні

Окупанти не можуть досягти поставленої мети на фронті

У росії продовжують загрожувати застосуванням ядерної зброї по Україні за будь-якої нагоди. Однак, на думку президента Володимира Зеленського, такі заяви свідчать про слабкість путінського режиму.

Про це український президент заявив в ефірі Sky TG24. За його словами, кількість ядерних загроз лише збільшуватиметься.

Володимир Зеленський заявив, що в росії вважають ядерні погрози проявом сили, але це, навпаки, свідчить про їхню слабкість. Домогтися бажаного регулярним обстрілом і тиском по всій лінії фронту в окупантів не вийшло, дипломатія також не принесла бажаного результату.

"Вони (росіяни — ред.) хотіли знищити нашу незалежність, але не змогли перемогти на полі. За даними нашої розвідки, до кінця року ядерних загроз побільшає", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що росіяни регулярно погрожують застосувати ядерну зброю, причому не лише по Україні. Так, пропагандистка маргарита симоньян закликала вдарити ядеркою по Сибіру замість Вашингтона. Такі її слова викликали бурю гнівних емоцій серед росіян у мережі. А скандальний рупор Кремля володимир соловйов назвав населений пункт в Україні, який зараз нібито "ідеальне місце для застосування ядерної зброї".

Також "Телеграф" розповідав про те, що колишній глава Міноборони заспокоїв українців і заявив, що росія не має такої ядерної зброї, якою б вона могла знищити Україну.