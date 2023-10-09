Стане проблемою для США: Китай будує новий ядерний підводний човен з секретом

Аналітики натякають, що без росії не обійшлося

У Китаї почали виготовляти ядерні підводні човни нового покоління. Вони відрізняються дуже низьким рівнем шумності та помітності.

Найновіша атомна субмарина вперше стане проблемою для США та союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, оскільки цю підлодку важко відстежити. Про це пише Reuters.

"Підводні човни типу 096 стануть справжнім кошмаром. Їх буде дуже, дуже важко виявити", - сказав відставний підводник та аналітик військово-морської технічної розвідки Крістофер Карлсон.

Аналітики вважають, за скритністю та озброєнням новий китайський підводний човен конкуруватиме із сучасними російськими кораблями.

В агентстві зазначили, що Китай зробить підводний човен із балістичними ракетами типу 096 до кінця десятиліття. На це вказує дедалі більше доказів. Крім того, у Reuters вважають, що її безшумність забезпечать російські технології.

Раніше "Телеграф" повідомив, що росія, можливо, готується до випробування експериментальної крилатої ракети з ядерною установкою (або, можливо, нещодавно провела її випробування) з теоретичною дальністю тисячі кілометрів. Про це дозволяють говорити нові супутникові знімки та заяви західних аналітиків.