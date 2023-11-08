Байден та Сі Цзіньпін зустрінуться вперше за рік: коли і де пройдуть переговори

Штати ведуть останні приготування до зустрічі

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та лідер Китай Сі Цзіньпін незабаром проведуть двосторонні переговори. Остання їхня зустріч була рік тому на полях саміту "Великої двадцятки".

Про це пише Kyodo, посилаючись на слова американського високопосадовця. Зазначається, що переговори заплановані на 15 листопада, коли лідери Азіатсько-Тихоокеанського регіону зберуться на щорічну економічну зустріч.

За словами джерела, Штати ведуть останні приготування до зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна. Хоча водночас Китай ще не підтвердив участі лідера у саміті АТЕС.

"Сі Цзіньпін не ступав на територію США з квітня 2017 року. Два президенти раніше зустрічалися віч-на-віч у листопаді минулого року і провели близько трьох годин на Балі, Індонезія, під час саміту "Великої двадцятки", — йдеться у матеріалі.

Білий дім повідомляє, що Джо Байден планує вирушити до Сан-Франциско 14 листопада, за день до відкриття саміту за участю 21 країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що США та Китай домовилися відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю. Вони розпочнуться вже найближчим часом.