Новий удар по росії: США ввели масштабні санкції проти компаній кількох країн

У списку опинилися особи та компанії з Туреччини, Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило великий пакет санкцій щодо 130 фізичних та юридичних осіб. Ці люди тим чи іншим чином допомагають постачати росії технології військового виробництва.

Йдеться про осіб та компанії з Туреччини, Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів, через які країна-агресор імпортувала технології, обладнання, а також інші засоби, які їй потрібні для обслуговування військово-промислового комплексу. Про це повідомляє "Європейська правда".

Також у списку санкцій опинилися особи, пов’язані з росіянином Артуром Петровим, затриманим на Кіпрі раніше цього року на запит США. Слідство встановило, що їм було організовано складну схему обходу санкцій для закупівлі електронних технологій американського виробництва для російських компаній.

Нові санкції також охоплюють десятки військово-промислових компаній росії, які виробляють, імпортують, продають, ремонтують промислове обладнання для російських компаній.

Штати також розширили санкції проти технологічного та банківського сектору росії, який причетний до фінансування, дослідження, розробки та імпорту передових технологій. Серед останніх:

Російська державна акціонерна фінансова корпорація (АФК) "Система". Вона є однією з найбільших російських холдингових компаній, що працює в оборонній, фінансовій та технологічній галузях, та її дочірні компанії;

ТОВ "Фрегат" — один з найбільших постачальників електронних компонентів та обладнання в росії;

"Оптрон" — один із провідних російських виробників напівпровідників.

Також під санкції потрапили Санкт-Петербурзька фондова біржа та сім комерційних банків. Окремо сотня санкцій була спрямована на майбутнє виробництво енергії та доходи росії, металургійний і гірничодобувний сектор, оборонні закупівлі й на тих, хто бере участь у підтримці військових зусиль російського уряду та іншої зловмисної діяльності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Великобританія закликала світ відреагувати на удар по району Хмельницької атомної електростанції шляхом посилення санкції проти країни-агресора.