Плата за дурість: як санкції вплинули на пересічного росіянина

Європейські туристичні регіони прекрасно живуть без російських туристів

Санкції проти окупанта не стосуються пересічних росіян? Навпаки. Яскравою ілюстрацією негативних наслідків глупої політики для росіян є скорочення можливостей туризму. Сьогодні багато росіян проводять свою відпустку, як за часів "залізної завіси". "Бізнес-Телеграф" вивчив туристичну статистику ЄС. Вийшло цікаве дослідження.

Кінець європейського сезону

До війни багато росіян могли відпочити на фешенебельних європейських курортах, відвідати скарбниці європейської культури, поїхати на шопінг у європейські центри моди. І вони із задоволенням користувалися такою можливістю. У 2012 році, за даними дослідження European Union Tourism Trends, серед європейських країн поза ЄС, країна була на першому місці за кількістю ночівель у турзакладах країн Євросоюзу. Фінляндія, Греція, Кіпр, Іспанія, Італія, Чехія, Хорватія, Франція та багато інших країн були місцем масового паломництва російських туристів.

Наприклад, кордон із Фінляндією, до початку повномасштабного вторгнення, щороку на автобусах та автомобілях перетинали не менше 1,2 млн російських туристів. На Кіпрі російські туристи були другим за кількістю серед усіх гостей. В Греції, яка була головним напрямком у ЄС для росіян, вони провели 6 млн ночівель у 2016 році. Частіше, ніж росіяни в Іспанії зупинялися лише англійці, німці та французи. 2016 року в цій країні російські туристи провели 5 млн ночівель.

Перші ознаки проблем почались в 2014 році. Великих санкцій не було, але після окупації Криму на росіян в Європі почали поглядати трохи недобре. Якщо 2012 року російські туристи бронювали 47 млн ночівель у туристичних закладах країн ЄС, то в 2016 року — вже на 15 млн менше.

Потім росіяни під проводом президента вирішили зробити рішучий крок для відновлення імперії. І після широкомасштабного вторгнення в Україну туристи із країни агресора практично зникли з Європи. Десять європейських країн повністю припинили видачу туристичних віз росіянам. Південноєвропейські країни, економіка яких залежить від туризму, продовжували видавати турвізи, але й там кількість російських мандрівників значно скоротилася. Наприклад, посольство Греції повідомило, що за перші десять місяців 2022 року цю країну відвідало 31 300 російських громадян, що на 80% менше, ніж роком раніше. Загалом турпотік з занепадаючої імперії до Європи скоротився на 95%, визнав віце-президент Асоціації туроператорів країни (АТОР) Артур Мурадян.

В'їзний туризм взагалі припинив існування. У 2022 році Росії відвідали в 25,5 разів менше іноземних туристів, ніж у допандемійному 2019 році. Ті, хто приїжджав, їхали в переважній більшості з Азії з діловими цілями, а не для відвідування Ермітажу.

До речі, зникнення російських туристів не вплинуло на туріндустрію більшості країн ЄС. Єврокомісія відзвітувала, що в першій половині 2023 року кількість ночівель, проведених у туристичних закладах європейських країн, досягла найвищого рівня за останнє десятиліття.

Дорогі квитки, суворі контролери

Причин обвалу у туристичній галузі країни-агресорки кілька. Насамперед, це ускладнення логістики. У березні 2022 року 27 країн ЄС, а також Великобританія, Канада, США та Японія закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній. Це дуже ускладнило переміщення росіян. Вони втратили доступ до великих транспортних європейських хабів, що змусило їх пересуватися транзитними рейсами, різними видами транспорту з безліччю пересадок. "Вторгнення в Україну, безумовно, обмежило вибір росіян для відпочинку, оскільки прямі рейси по багатьох популярних напрямках були заборонені", — пояснив Олів'є Понті, віце-президент ForwardKeys, компанії, що займається туристичними даними. На його думку, росіяни, як і раніше, можуть відвідувати Європу, але тепер їм потрібно робити пересадку в Стамбулі або Дубаї. Якщо раніше авіаквиток до Європи коштував у середньому 300–400 євро, то зараз він коштує 1000 євро та більше, а час польоту збільшився з трьох годин до 8-24.

По-друге, у вересні 2022 року Єврокомісія призупинила дію Угоди ЄС про спрощення візового режиму. "Росіяни більше не користуватимуться привілейованим доступом до ЄС і зіткнуться з більш тривалим, дорогим та складним процесом подання заяви на отримання візи", — коментувала наслідки цього рішення прес-служба Єврокомісії.

"Ми півроку чекали на відкриття туристичної візи в консульстві Італії", — скаржилися автору сімейна пара Ігор та Світлана на автостоянці між Словенією та Італією. Вони купили автобусний тур Мінськ-Венеція, заплативши понад тисячу євро на одного. За словами Світлани, яка народилася у Черкасах, їм пощастило: бо багатьом італійці відмовили у турвізі.

Турецький транзит

Найбільше від санкцій постраждали російські туристи із середнім рівнем доходів. Найбагатші продовжували їздити до ЄС, а також на азіатські курорти. За даними ForwardKeys, у 2022 році спостерігалося зростання кількості російських відвідувачів порівняно з 2019 роком на Мальдіви, Сейшели, Балі, ОАЕ та Туреччину. Причому багато хто з них їхав не для туризму. За даними Роспогранслужби, за перші три квартали 2022 року росіяни здійснили 17,4 млн поїздок за кордон. З них лише 27% були з туристичною метою. Наприклад, Туреччина для росіян стала не лише місцем відпочинку, а й точкою транзиту та маршрутом втечі. Кожен десятий росіянин, який в'їхав до Туреччини, надалі подорожував в інше місце, повідомляють статистичні органи цієї країни.

А ось бюджетний російський турист, за визнанням представників російських туркомпаній, замість Туреччини поїхав відпочивати власною країною. Замість Мармаріса до Анапи, а замість Анталії до Сочі.

Втім можливості для відпочинку в середині країни у простого росіянина також звузилися. Закриття повітряного простору для цивільних суден над Україною, а також над прикордонними російськими областями змусили російські авіакомпанії збільшувати плече маршруту, а отже, ціни на авіаквитки. Вартість авіаквитка в економ класі в 2023 році на внутрішньоросійських маршрутах досягла максимального значення за останні 23 роки. Зростання цін призвело до значного скорочення пропозиції турів економ класу. "Приріст середнього чека по турпакету з перельотом становив близько 40% до минулого 2022 року", — скаржаться за підсумками сезону в АТОР.

Москаль Криму не товариш

Єдиний напрямок, де 2023 року ціна на тури для російських туристів не підвищувалася, а знижувалася, був Крим. Готелі регіону пропонували розміщення зі знижкою 30% порівняно з 2022 роком. Цікаво, але в 2022 році ціни на кримські готелі та санаторії також не зростали.

Але навіть низька вартість туру не привабила росіян. Турсезон у Криму, за визнанням російських туроператорів, у 2023 році був провалений. "Регіоном з негативною динамікою цього року став Крим", — розповів віце-президент АТОР Сергій Ромашкін. За його словами, напрямок закінчив літній сезон з мінусом близько 30%. За оцінками російських туроператорів, частка Криму в загальному рейтингу літніх напрямків за останні два роки скоротилася приблизно вдвічі – з 15% до 6–8% у 2023 році. Південний берег Криму масовий російський курортник змінив, зокрема, на берег Каспійського моря на околицях Махачкали. У деяких російських операторів продаж турів на менш доглянуте, але дешеве каспійське узбережжя Дагестану зросло на 250%.