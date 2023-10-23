Плата за глупость: как санкции повлияли на рядового россиянина

Европейские туристические регионы прекрасно живут без российских туристов

Санкции против оккупанта не касаются рядовых россиян? Напротив. Яркой иллюстрацией негативных последствий дурацкой политики для россиян является сокращение возможностей туризма. Сегодня многие россияне проводят свой отпуск, как во времена "железного занавеса". Бизнес-Телеграф изучил туристическую статистику ЕС. Получилось любопытное исследование.

Конец европейского сезона

До войны многие россияне могли отдохнуть на фешенебельных европейских курортах, посетить сокровищницы европейской культуры, поехать на шоппинг в европейские центры моды. И они с удовольствием пользовались такой возможностью. В 2012 году, по данным исследования European Union Tourism Trends, среди европейских стран вне ЕС, страна была на первом месте по количеству ночевок в туручреждениях стран Евросоюза. Финляндия, Греция, Кипр, Испания, Италия, Чехия, Хорватия, Франция и многие другие страны были местом массового паломничества русских туристов.

К примеру, границу с Финляндией, до начала полномасштабного вторжения, ежегодно на автобусах и автомобилях пересекали не менее 1,2 млн российских туристов. На Кипре русские туристы были вторыми по количеству всех гостей. В Греции, которая являлась главным направлением в ЕС для россиян, они провели 6 млн ночевок в 2016 году. Чаще, чем россияне в Испании останавливались только англичане, немцы и французы. В 2016 году в этой стране российские туристы провели 5 млн ночевок.

Первые признаки проблем начались в 2014 году. Больших санкций не было, но после оккупации Крыма на россиян в Европе стали поглядывать немного нехорошо. Если в 2012 году российские туристы бронировали 47 млн ночевок в туристических заведениях стран ЕС, то в 2016 году – уже на 15 млн меньше.

Затем россияне под руководством президента решили сделать решительный шаг для восстановления империи. И после широкомасштабного вторжения в Украину туристы из страны агрессора практически скрылись из Европы. Десять европейских стран полностью прекратили выдачу туристических виз россиянам. Южноевропейские страны, экономика которых зависит от туризма, продолжали выдавать турвизы, но там количество российских путешественников значительно сократилось. К примеру, посольство Греции сообщило, что за первые десять месяцев 2022 года эту страну посетило 31 300 российских граждан, что на 80% меньше, чем годом ранее. В общем, турпоток из упадочной империи в Европу сократился на 95%, признал вице-президент Ассоциации туроператоров страны (АТОР) Артур Мурадян.

Въездной туризм вообще прекратил существование. В 2022 году России посетили в 25,5 раза меньше иностранных туристов, чем в допандемийном 2019 году. Приезжавшие ехали в подавляющем большинстве из Азии с деловыми целями, а не для посещения Эрмитажа.

Кстати, исчезновение российских туристов не отразилось на туриндустрии большинства стран ЕС. Еврокомиссия отчиталась, что в первой половине 2023 года количество ночевок, проведенных в туристических заведениях европейских стран, достигло наивысшего уровня за последнее десятилетие.

Дорогие билеты, строгие контролеры

Причин обрушения в туристической отрасли страны-агрессорки несколько. Прежде всего, это усложнение логистики. В марте 2022 года 27 стран ЕС, а также Великобритания, Канада, США и Япония закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Это очень усложнило перемещение россиян. Они потеряли доступ к крупным транспортным европейским хабам, что заставило их передвигаться по транзитным рейсам, различным видам транспорта с множеством пересадок. "Вторжение в Украину, безусловно, ограничило выбор россиян для отдыха, поскольку прямые рейсы по многим популярным направлениям были запрещены", — пояснил Оливье Понти, вице-президент ForwardKeys, занимающейся туристическими компаниями. По его мнению, россияне по-прежнему могут посещать Европу, но теперь им нужно производить пересадку в Стамбуле или Дубае. Если раньше авиабилет в Европу стоил в среднем 300-400 евро, то сейчас он стоит 1000 евро и больше, а время полета увеличилось с трех часов до 8-24.

Во-вторых, в сентябре 2022 года Еврокомиссия приостановила действие Соглашения ЕС об упрощении визового режима. "Россияне больше не будут пользоваться привилегированным доступом к ЕС и столкнутся с более длительным, дорогостоящим и сложным процессом подачи заявления на получение визы", — комментировала последствия этого решения пресс-служба Еврокомиссии.

"Мы полгода ждали открытия туристической визы в консульстве Италии", — жаловались автору семейная пара Игорь и Светлана на автостоянке между Словенией и Италией. Они купили автобусный тур Минск-Венеция, заплатив более тысячи евро на одного. По словам Светланы, которая родилась в Черкассах, им повезло: многие итальянцы отказали в турвизе.

Турецкий транзит

Больше всего санкций пострадали российские туристы со средним уровнем доходов. Богатейшие продолжали ездить в ЕС, а также на азиатские курорты. По данным ForwardKeys, в 2022 году наблюдался рост числа российских посетителей по сравнению с 2019 годом на Мальдивах, Сейшелах, Бали, ОАЭ и Турции. Причем многие из них ехали не для туризма. По данным Роспогранслужбы, за первые три квартала 2022 года россияне совершили 17,4 млн поездок за границу. Из них только 27% были в туристических целях. К примеру, Турция для россиян стала не только местом отдыха, но и точкой транзита и маршрутом побега. Каждый десятый россиянин, въехавший в Турцию, в дальнейшем путешествовал в другое место, сообщают статистические органы этой страны.

А вот бюджетный российский турист, по признанию представителей российских туркомпаний, вместо Турции уехал отдыхать собственной страной. Вместо Мармариса к Анапе, а вместо Анталии к Сочи.

Впрочем, возможности для отдыха внутри страны у простого россиянина также сузились. Закрытие воздушного пространства для гражданских судов над Украиной, а также пограничные российские области заставили российские авиакомпании увеличивать плечо маршрута, а значит, цены на авиабилеты. Стоимость авиабилета в эконом классе в 2023 году на внутрироссийских маршрутах достигла максимального значения за последние 23 года. Рост цен привел к значительному сокращению предложения туров эконом-класса. "Прирост среднего чека по турпакету с перелетом составил около 40% к прошлому 2022 году", — жалуются по итогам сезона в АТОР.

Москаль Крыма не товарищ

Единственное направление, где в 2023 году цена на туры для российских туристов не повышалась, а снижалась, был Крым. Отели региона предлагали размещение со скидкой 30% по сравнению с 2022 годом. Интересно, но в 2022 году цены на крымские гостиницы и санатории тоже не росли.

Но даже низкая стоимость тура не привлекла россиян. Турсезон в Крыму, по признанию российских туроператоров, в 2023 году был провален. "Регионом с отрицательной динамикой в этом году стал Крым", — рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. По его словам, направление окончил летний сезон с минусом около 30%. По оценкам российских туроператоров, доля Крыма в общем рейтинге летних направлений за последние два года сократилась примерно вдвое – с 15% до 6–8% в 2023 году. Южный берег Крыма массовый российский курортник сменил, в частности, на берег Каспийского моря в окрестностях Махачкалы. У некоторых российских операторов продажа туров на менее ухоженное, но дешевое каспийское побережье Дагестана выросло на 250%.