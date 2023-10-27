Віцеспікерка Олена Кондратюк на Форумі Вільна Америка закликала політиків із 20-ти країн Латинської Америки до антиросійських санкцій

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк виступила на Форумі Вільна Америка, який зібрав політичних представників переважної більшості демократичних країн Латинської Америки.

Виступ став унікальною нагодою розповісти правду про війну росії проти України широкій аудиторії Глобального Півдня.

У зверненні Віцеспікерка подякувала країнам Латинської Америки, які практично в повному складі підтримали основні резолюції ООН, що засуджують російську агресію, та наголосила, що український народ цінує кожен голос на свою підтримку.

Разом з тим, за словами Олени Кондратюк, увесь світ бачить неефективність Ради Безпеки ООН в чинних умовах. Тому вона закликала до докорінного реформування Радбезу.

"росія, яка вчинила агресію, нехтуючи основний принцип ООН, не може бути постійним членом Ради Безпеки. Склад постійних членів має бути розширений і представник Латинської Америки нарешті повинен отримати право представляти регіон в головному безпековому органі світу!", — наголосила Віцеспікерка українського Парламенту, додавши, що про це говорив у своєму виступі на останньому засіданні Генасамблеї ООН у вересні й Президент України Володимир Зеленський,

Вона також зазначила — в Україні усвідомлюють, що зовнішня політика більшості країн регіону Латинської Америки побудована за принципом "невтручання у конфлікти поза межами країни".

"Але війна росії — це порушення базових норм і принципів міжнародного права. Здійснення геноциду. Тому нам, українцям, дуже важко прийняти і зрозуміти принцип "нейтралітету" будь-якої країни, коли йдеться про одностороннє рішення великої держави: захопити і знищити свого сусіда", — зауважила Олена Кондратюк і закликала країни Латинської Америки висловити чітку позицію щодо терористичних дій російського керівництва, а парламенти та уряди, зокрема, й Форум Вільна Америка, прийняти відповідні резолюції.

Вона закцентувала, що сьогодні Україна конче потребує допомоги націй, які самі пройшли жахливий досвід зовнішніх інтервенцій.

"Ми також звертаємося до держав Латинської Америки з проханням переривати будь-який бізнес з російськими партнерами, не дозволяти російським компаніям продовжувати підприємницьку діяльність в країнах регіону, запроваджувати економічні санкції проти рф", — зазначила Віцеспікерка.

Окремим у виступі піднято питання російської пропаганди, яка спотворює реальність. Олена Кондратюк нагадала, що провідні країни світу заборонили на своїх територіях мовлення російських пропагандистських медіа, і закликала країни Латинської Америки зробити так само.

Насамкінець виступу Заступниця Голови Верховної Ради України наголосила, що наша держава веде війну за незалежність, а наш народ – за саме існування. Адже, якщо Україна припинить спротив, вона зникне.

"Лише за умови, якщо росія виведе свої війська з території України та припинить бойові дії, це призведе до відновлення миру. Бо справжній мир — це не умиротворення агресора, а повне зупинення агресії. Якщо росія складе зброю — буде мир. Якщо зброю складе Україна — не буде України", — наголосила на завершення виступу Олена Кондратюк.

Довідка: Форум Вільна Америка проходить 25-27 жовтня 2023 року в м. Мехіко з ініціативи Християнсько-демократичної організації Америки, яка об’єднує 34-и політичні партії із 21-єї країни Латинської Америки. Вони представляють близько 30% всіх зареєстрованих виборців в своїх країнах і 10% від усього населення цього важливого регіону Глобального Півдня, де проживає понад 665 млн осіб.