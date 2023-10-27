Вицеспикер Елена Кондратюк на Форуме Свободная Америка призвала политиков из 20-ти стран Латинской Америки к антироссийским санкциям

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк выступила на Форуме Свободная Америка, собравшего политических представителей подавляющего большинства демократических стран Латинской Америки.

Выступление стало уникальной возможностью рассказать правду о войне россии против Украины широкой аудитории Глобального Юга.

В обращении Вицеспикер поблагодарила страны Латинской Америки, которые практически в полном составе поддержали основные резолюции ООН, осуждающие российскую агрессию, и подчеркнула, что украинский народ ценит каждый голос в свою поддержку.

Вместе с тем, по словам Елены Кондратюк, весь мир видит неэффективность Совета Безопасности ООН в действующих условиях. Поэтому она призвала к коренному реформированию Совбеза.

"россия, совершившая агрессию, пренебрегая основным принципом ООН, не может быть постоянным членом Совета Безопасности. Состав постоянных членов должен быть расширен и представитель Латинской Америки наконец-то должен получить право представлять регион в главном органе безопасности мира!" — подчеркнула Вицеспикер украинского Парламента, добавив, что об этом говорил в своем выступлении на последнем заседании Генассамблеи ООН в сентябре и Президент Украины Владимир Зеленский,

Она также отметила, что в Украине осознают, что внешняя политика большинства стран региона Латинской Америки построена по принципу "невмешательства в конфликты за пределами страны".

"Но война россии — это нарушение базовых норм и принципов международного права. Осуществление геноцида. Поэтому нам, украинцам, очень трудно принять и понять принцип "нейтралитета" любой страны, когда речь идет об одностороннем решении великого государства: захватить и уничтожить своего соседа", — отметила Елена Кондратюк и призвала страны Латинской Америки высказать четкую позицию по поводу террористических действий российского руководства, а парламенты и правительства, в том числе и Форум Свободная Америка, принять соответствующие резолюции.

Она акцентировала, что сегодня Украина нуждается в помощи наций, которые сами прошли ужасный опыт внешних интервенций.

"Мы также обращаемся к государствам Латинской Америки с просьбой прерывать любой бизнес с российскими партнерами, не разрешать российским компаниям продолжать предпринимательскую деятельность в странах региона, вводить экономические санкции против россии", — отметила Вицеспикер.

Отдельно в выступлении был поднят вопрос российской пропаганды, искажающей реальность. Елена Кондратюк напомнила, что ведущие страны мира запретили на своих территориях вещание российских пропагандистских медиа, и призвала страны Латинской Америки поступить так же.

В заключение выступления Заместитель Председателя Верховной Рады Украины подчеркнула, что наше государство ведет войну за независимость, а наш народ – за само существование. Ведь если Украина прекратит сопротивление, она исчезнет.

"Лишь при условии, что россия выведет свои войска с территории Украины и прекратит боевые действия, это приведет к восстановлению мира. Потому что настоящий мир — это не умиротворение агрессора, а полная остановка агрессии. Если россия сложит оружие — будет мир. Если оружие сложит Украина — не будет Украины", — подчеркнула завершение выступления Елена Кондратюк.

Справка: Форум Свободная Америка проходит 25-27 октября 2023 года в г. Мехико по инициативе Христианско-демократической организации Америки, объединяющей 34 политические партии из 21 страны Латинской Америки. Они представляют около 30% всех зарегистрированных избирателей в своих странах и 10% всего населения этого важного региона Глобального Юга, где проживает более 665 млн человек.