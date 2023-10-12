Санкції не працюють? У росії відразу п’ять пасажирських літаків подали сигнали тривоги

Жоден з літаків не змінив курс

Санкції країн Заходу продовжують істотно впливати на російську авіацію. Після їх введення в росії регулярно відбуваються аварійні ситуації.

Сьогодні, 12 жовтня, одразу п’ять пасажирських літаків подали сигнали тривоги під час польоту над територією росії. Про це повідомив представник авіаційних служб рф, пише російське агентство ТАСС.

"Рейси Череповець — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводськ — Москва виставили код відповідача "Загальна тривога", перебуваючи в польоті", — зазначив він. Після цього, за словами співрозмовника, сигнали тривоги подали також рейси Сабетта — Москва і Петрозаводськ — Санкт-Петербург.

Також повідомляється, що жоден із літаків не змінив курс або висоту польоту, всі вони попрямували до аеропортів призначення.

Своєю чергою, в Росавіації підкреслили, що сигнали тривоги надійшли в польоті від п’яти літаків нібито через збій в електронній системі відстеження. Там також повідомили, що польоти виконуються штатно.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну країни Заходу запровадили санкції проти найбільших російських авіакомпаній та їхніх керівників. Виробники Boeing та Airbus припинили постачання запчастин, техобслуговування та підтримку російських авіаліній. Також через обмеження було розірвано договори лізингу.

Незважаючи на санкції та дефіцит запчастин, російські авіакомпанії продовжують експлуатувати 467 літаків Airbus та Boeing.

Нагадаємо, в Новосибірській області росії пасажирський літак Airbus A320 "Уральських авіаліній", який виконував рейс Сочі — Омськ, здійснив екстрену посадку на ґрунт в Убінському районі (180 кілометрів від Новосибірська). Причиною цього стали проблеми з гідросистемою.