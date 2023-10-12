Санкции не работают? В рф сразу пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги

Ни один из самолетов не изменил курс

Санкции стран Запада продолжают оказывать существенное влияние на российскую авиацию. После их введения в рф регулярно происходят аварийные ситуации.

Сегодня, 12 октября, сразу пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги во время полета над территорией россии. Об этом сообщил представитель авиационных служб рф, пишет российское агентство ТАСС.

"Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика "Общая тревога", находясь в полете", — отметил он. После этого, по словам собеседника агентства, сигналы тревоги подали также рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.

Также сообщается, что ни один из самолетов не изменил курс или высоту полета, все они направились в аэропорты назначения.

В свою очередь в Росавиации подчеркнули, что сигналы тревоги поступили в полёте от пяти самолётов якобы из-за сбоя в электронной системе отслеживания. Там также сообщили, что полеты выполняются штатно.

Как известно, после полномасштабного вторжения россии в Украину страны Запада ввели санкции против крупнейших российских авиакомпаний и их руководители. Производители Boeing и Airbus прекратили поставку запчастей, техобслуживание и поддержку российских авиалиний. Также из-за ограничений были расторгнуты договоры лизинга.

Несмотря на санкции и дефицит запчастей, российские авиакомпании продолжают эксплуатировать 467 самолетов Airbus и Boeing.

Напомним, в Новосибирской области россии пассажирский самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи — Омск, совершил экстренную посадку на грунт в Убинском районе (180 километров от Новосибирска). Причиной тому стали проблемы с гидросистемой.