Санкции в действии: в москве 400 человек не могли улететь в Анталью из-за неисправности двух самолетов
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Пассажиры смогли улететь лишь утром следующего дня
Западные санкции продолжают медленно уничтожать российскую авиацию из-за чего там все чаще случаются аварийные ситуации. Так еще один показательный случай произошел в москве, где пассажиры несколько часов не могли улететь в турецкую Анталью.
Как информируют российские telegram-каналы, самолет компании "Аэрофлот" вылетел с 400 пассажирами на борту, однако из-за проблем с двигателем был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Шереметьево, откуда он вылетел.
Пассажиры заверяют, что перед возвращением пилот обратился с просьбой пристегнуться и наклонить голову. При этом они сообщают, что пилот был взволнован.
По предварительной версии, это было связано с возгоранием двигателя, однако точную причину будут выяснять эксперты. Спустя три часа, пассажиров пересадили на другой самолет, однако он даже не смог взлететь. Его пытались отремонтировать в течение 1,5 часа, в течение которых людей не выпускали.
В конечном итоге россияне смогли вылететь лишь утром на резервном борту.
Как сообщалось ранее, в начале сентября россия была вынуждена отказаться от эксплуатации чешских самолетов L-410, поскольку к ним больше не осталось запчастей в запасе, а получить новые нет возможности из-за санкций.