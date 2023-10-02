Санкции в действии: в москве 400 человек не могли улететь в Анталью из-за неисправности двух самолетов

Пассажиры смогли улететь лишь утром следующего дня

Западные санкции продолжают медленно уничтожать российскую авиацию из-за чего там все чаще случаются аварийные ситуации. Так еще один показательный случай произошел в москве, где пассажиры несколько часов не могли улететь в турецкую Анталью.

Как информируют российские telegram-каналы, самолет компании "Аэрофлот" вылетел с 400 пассажирами на борту, однако из-за проблем с двигателем был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Шереметьево, откуда он вылетел.

Пассажиры заверяют, что перед возвращением пилот обратился с просьбой пристегнуться и наклонить голову. При этом они сообщают, что пилот был взволнован.

По предварительной версии, это было связано с возгоранием двигателя, однако точную причину будут выяснять эксперты. Спустя три часа, пассажиров пересадили на другой самолет, однако он даже не смог взлететь. Его пытались отремонтировать в течение 1,5 часа, в течение которых людей не выпускали.

В конечном итоге россияне смогли вылететь лишь утром на резервном борту.

Как сообщалось ранее, в начале сентября россия была вынуждена отказаться от эксплуатации чешских самолетов L-410, поскольку к ним больше не осталось запчастей в запасе, а получить новые нет возможности из-за санкций.