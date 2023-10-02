Санкції у дії: у москві 400 людей не могли відлетіти до Анталії через несправність двох літаків

Пасажири змогли відлетіти лише вранці наступного дня

Західні санкції продовжують повільно знищувати російську авіацію, через що там все частіше трапляються аварійні ситуації. Так ще один показовий випадок стався в Москві, де пасажири кілька годин не могли відлетіти до турецької Анталії.

Як інформують російські telegram-канали, літак компанії "Аерофлот" вилетів із 400 пасажирами на борту, проте через проблеми з двигуном був змушений екстрено повернутися до аеропорту Шереметьєво, звідки він вилетів.

Пасажири запевняють, що перед поверненням пілот звернувся з проханням пристебнутись та нахилити голову. При цьому вони повідомляють, що пілот був схвильований.

За попередньою версією, це було пов’язано із загорянням двигуна, однак точну причину з’ясовуватимуть експерти. Через три години пасажирів пересадили на інший літак, проте він навіть не зміг злетіти. Його намагалися відремонтувати протягом 1,5 годин, протягом яких людей не випускали.

Зрештою, росіяни змогли вилетіти лише вранці на резервному борту.

Як повідомлялося раніше, на початку вересня росія була змушена відмовитися від експлуатації чеських літаків L-410, оскільки до них більше не залишилося запчастин у запасі, а отримати нові можливості немає через санкції.