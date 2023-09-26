Boeing ищет инженеров в Украине: американская компания активизировала "охоту" за головами

Компания предлагает работу инженерам, айтишникам и руководителям проектов по строительству и доставке самолетов.

Украинская "дочка" Boeing аза две недели разместила в сети Linkedin 42 вакансии и не собирается останавливаться. Десятки инженеров это много. Для сравнения: кафедра машиностроения КПИ ежегодно выпускает меньше инженеров, чем сейчас ищет ООО "Боинг Украина".

Кого ищут?

Boeing ценит украинских инженеров. Компания регулярно ищет персонал. Этот год – не исключение, Boeing начал размещать вакансии в нашем регионе, еще летом. Июнь – механик-гидравлик среднего звена, июль – инженер-конструктор. Самая свежая датируется 22 сентября: компания ищет инженера по проектированию полезных нагрузок и интерьеров в киевский офис.

Вакансии Boeing Ukraine актуальны как для Украины, так и Польши. Они касаются развития и поддержки действующих проектов, связанных с гражданскими самолетами Boeing. Такое мнение высказал "Бизнес Телеграфу" Максим Гладский, HR-директор компании "Прогрестех-Украина", которая оказывает инжиниринговые услуги в авиационных проектах и является партнером Boeing. "Судя по всему, это проекты по поддержке летного парка, а также производству новых лайнеров", — допускает Гладских.

Об увеличении набора украинского персонала еще в августе прошлого года сообщила заместитель директора ООО "Боинг Украина" Надежда Рыбак-Сикорская. "Уважаемые украинские инженеры, у нас для вас отличная новость! Компания Boeing расширяет свой бизнес в Украине и нанимает многих инженеров и менеджеров проектов. Я поощряю вас присоединиться к построению инженерного будущего в Украине и мире. Надеюсь скоро увидеть вас на борту", — написала она на своей странице в Linkedin.

Сказано – сделано. На странице компании Linkedin можно найти немало вакансий. Boeing ищет инженеров по производству и техническому обслуживанию, программисту, инженер-конструктору полезной нагрузки и другим. Вакансии постоянно обновляются. Три дня назад компания заявила о готовности нанять специалиста по ИТ поддержки конечных пользователей, позавчера — планировщика производства, а вчера Boeing потребовался планировщик электрических систем на производстве.

Набирать специалистов в Украине американской компании помогают польские рекрутеры. На сайте Работа.юа в течение 6 последних дней появилось 13 предложений от Boeing на удаленную работу. Рекрутером является Изабелла Расцветальская. В частности, она ищет инженера по техническому обслуживанию, опытного программиста C#/.NET, руководителя проекта — "Инжиниринг службы поддержки клиентов". На сайте говорится, что кадры нужны в Украине и Польше.

Кузница инженеров беднеет

Спрос на инженеров со стороны Boeing подтвердили и в Киевском политехе. Заведующий кафедрой "Технологии машиностроения" Национального технического университета "КПИ имени Игоря Сикорского" Александр Охрименко рассказал "Бизнес Телеграфу", что к университетукомпания Boeing обращается за инженерами-технологами, умеющими писать программы для управления станками. "Привлекаем студентов пятого курса. К нам почти каждую неделю приходят с просьбой "дайте студентов на работу". Наши специалисты могут прописать технологический процесс, разрабатывать машины. Сейчас эта работа связана со станками числового программного управления. Спрос есть и у АНТК "Антовнова", и у завода "Артем". Нам без разницы, какие станки программировать — для производства самолетов или вооружения", — говорит завкафедрой.

В Украине дефицит инженерных профессий, потому что таких специалистов мало выпускают, рассказывают в КПИ. Мало того, что многие потенциальные студенты политехов уехали за границу в начале войны, нынешние абитуриенты мало интересуются этой специальностью. Поэтому работодатели разбирают студентов еще во время учебы.

"Наши выпускники без работы не остаются. Мы ежегодно примерно 20 магистров этого дела можем предложить на рынке труда. Такому специалисту, например, как инженер-технолог, сразу предлагают от 30 000 до 40 000 гривен зарплаты, инженеру-конструктору — от 25 000 гривен. Это при условии, что они действительно могут сразу работать, не нужно дополнительно учиться», – рассказывает Александр Охрименко.

На днях после поездки в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский анонсировал совместные проекты США и Украины по производству вооружения. Компания Boeing занимается производством пассажирских, грузовых и военных самолетов, а также ракеты разной дальности.